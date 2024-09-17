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Парламент Грузії остаточно ухвалив законопроєкт щодо "ЛГБТ-пропаганди"

Парламент Грузії остаточно ухвалив законопроєкт щодо "ЛГБТ-пропаганди"

Київ • УНН

 • 13042 перегляди

Грузинський парламент остаточно схвалив законопроєкт "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх". Закон забороняє "ЛГБТ-пропаганду", одностатеві шлюби та усиновлення дітей ЛГБТ-особами.

Парламент Грузії ухвалив в остаточному читанні законопроєкт "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх", у якому йдеться про заборону "ЛГБТ-пропаганди". За проєкт документа проголосували одноголосно 84 депутати. Про це пише Interpressnews, передає УНН

Законопроєкт набуде чинності після підписання президентом Грузії.

Згідно з документом: 

  • Не допускається реєстрація альтернативного шлюбу або створення сім'ї, а також визнання такого союзу правовим актом, що суперечить умовам, встановленим для шлюбу законодавством Грузії. Такий союз, зареєстрований і визнаний за кордоном, не матиме юридичної сили в Грузії.
  • Не допускається  реєстрація або визнання правовим актом зв’язок за ознакою сексуальної орієнтації, у якому хоча б одна людина відносить себе до статі, відмінної від його біологічної статі, або чия сексуальна орієнтація не належать до категорії гетеросексуальності. Відповідно до проєкту, такі відносини, визнані або зареєстровані за кордоном, не мають юридичної сили в Грузії.
  • Забороняється усиновлення неповнолітньої особи особою, яка ідентифікує себе за статтю, відмінною від її біологічної статі, або сексуальна орієнтація якої не належить до категорії гетеросексуальності.  Також не допускається передача неповнолітнього на виховання особі, яка ідентифікує себе за статтю, відмінною від своєї біологічної. 
  • Не допускається проведення іншій особі хірургічного втручання чи застосування будь-яких інших медичних маніпуляцій з метою віднесення особи до статі, відмінної від її біологічної.
  • В документі, що посвідчує особу, чи іншому документі, виданому державою, не допускається зазначення статі особи, відмінної від її біологічної.
  • Не допускається включення такої інформації до освітньої програми дошкільної освіти, дошкільної освіти, загальноосвітнього навчального закладу, професійного навчального закладу/коледжу чи вищого навчального закладу, а також поширення чи сприяння поширенню такої інформації зазначеним закладом. 
  • Заборона стосуватиметься і мовників. Зокрема, згідно із законопроєкту, в ефірі мовника не допускатиметься розповсюдження такої інформації, яка спрямована на пропаганду належності особи до статі. 
  • Не допускається розповсюдження реклами, яка спрямована на пропаганду приналежності особи до статі, відмінної від її біологічної статі, спорідненості, яка виражається ознакою сексуальної орієнтації, або інцесту між представниками однієї біологічної групи. 
  • Також заборона поширюється на проведення зборів і демонстрацій. Зокрема, не допускатиметься проведення публічних зборів чи демонстрацій, спрямованих на пропаганду ЛГБТ-спільноти. 

Документ передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення всіх вищезазначених вимог.

Відповідно до законопроєкту "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх" 17 травня оголошено Днем святості сім’ї та поваги до батьків і буде вихідним.

Додамо

росія ввела аналогічні заходи проти того, що, на думку Кремля, є пропагандою проти традиційних цінностей. Торік у рф оголосили поза законом "міжнародний громадський рух ЛГБТ". Тепер квір-людей там розглядають фактично екстремістами.

Влада Грузії оголосила про початок розгляду ініціативи через кілька днів після ухвалення закону про іноагентів, який на Заході називають "інспірованим Кремлем" і націленим проти громадянського суспільства та незалежних ЗМІ.

У ЄС попередили, що закон про іноагентів підірве шанси Грузії на вступ до спільноти – лише через півроку після того, як країна набула статусу кандидата.

Брюссель вимагає від уряду Грузії зробити більше для захисту прав людини, включаючи права маргіналізованих спільнот.

США запровадили санкції проти грузинських посадовців і лідерів проросійського руху16.09.24, 20:39 • 17117 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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