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США запровадили санкції проти грузинських посадовців і лідерів проросійського руху

США запровадили санкції проти грузинських посадовців і лідерів проросійського руху

Київ • УНН

 • 17117 перегляди

Вашингтон оголосив санкції проти двох урядовців і двох активістів Грузії за придушення протестів. Санкції пов'язані з жорстоким поводженням з мирними протестувальниками та політичними опонентами.

У понеділок, 16 вересня, Вашингтон оголосив про запровадження санкцій проти двох урядових посадовців і двох приватних осіб Грузії. Про це пише УНН з посиланням на Мінфін США.

Деталі

Санкції запровадили у зв'язку з жорстоким придушенням мирних протестів і розправами з політичними опонентами. Зокрема, до переліку потрапив керівник спецназу Міністерства внутрішніх справ Грузії Звіад Харазішвілі і його заступник Мілері Лагазаурі. У США наголошують, що посадовці причетні "до жорстоких репресій проти мирних протестувальників та політичних опонентів.

Також санкції США накладені на лідерів проросійської партії та руху Alt-info Коку Моргошіа і Зуру Махарадзе, які "несуть відповідальність за придушення свободи мирних зібрань грузин, які беруть участь у демократичному процесі та мирному вираженні поглядів".

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Рух Alt-Info, заснований у 2021 році, відзначався прокремлівською риторикою, а також неодноразовими акціями зі спалення прапорів ЄС і нападами на ЛГБТ-заходи в Грузії.

Сьогоднішні дії підкреслюють нашу стурбованість наслідками антидемократичних дій в Грузії та спробами ключових осіб використовувати насильство і залякування для досягнення своїх цілей

– заявив виконувач обов’язків заступника міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки БредліСміт.

Нагадаємо

Незважаючи на заклики міжнародних партнерів, 28 травня парламент Грузії подолав вето президента на "закон про агентів". Цей закон оголошує носіями інтересів іноземного впливу всі громадські та медійні організації, які отримують фінансування від стратегічних партнерів країни.

Після ухвалення закону Євросоюз припинив частину допомоги Грузії, а США відклали військові навчання на невизначений термін. Також Сполучені Штати припинили надання допомоги уряду Грузії на суму понад 95 мільйонів доларів. 

Парламент Грузії підтримав закон щодо "ЛГБТ-пропаганди" у другому читанні04.09.24, 15:24 • 13423 перегляди

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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