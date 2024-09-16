США запровадили санкції проти грузинських посадовців і лідерів проросійського руху
Київ • УНН
Вашингтон оголосив санкції проти двох урядовців і двох активістів Грузії за придушення протестів. Санкції пов'язані з жорстоким поводженням з мирними протестувальниками та політичними опонентами.
У понеділок, 16 вересня, Вашингтон оголосив про запровадження санкцій проти двох урядових посадовців і двох приватних осіб Грузії. Про це пише УНН з посиланням на Мінфін США.
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Санкції запровадили у зв'язку з жорстоким придушенням мирних протестів і розправами з політичними опонентами. Зокрема, до переліку потрапив керівник спецназу Міністерства внутрішніх справ Грузії Звіад Харазішвілі і його заступник Мілері Лагазаурі. У США наголошують, що посадовці причетні "до жорстоких репресій проти мирних протестувальників та політичних опонентів.
Також санкції США накладені на лідерів проросійської партії та руху Alt-info Коку Моргошіа і Зуру Махарадзе, які "несуть відповідальність за придушення свободи мирних зібрань грузин, які беруть участь у демократичному процесі та мирному вираженні поглядів".
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