США ввели санкции против грузинских чиновников и лидеров пророссийского движения
Киев • УНН
Вашингтон объявил санкции против двух чиновников и двух активистов Грузии за подавление протестов. Санкции связаны с жестоким обращением с мирными протестующими и политическими оппонентами.
В понедельник, 16 сентября, Вашингтон объявил о введении санкций против двух правительственных чиновников и двух частных лиц Грузии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минфин США.
Детали
Санкции ввели в связи с жестоким подавлением мирных протестов и расправами с политическими оппонентами. В частности, в перечень попал руководитель спецназа Министерства внутренних дел Грузии Звиад Харазишвили и его заместитель Милери Лагазаури. В США отмечают, что чиновники причастны «к жестоким репрессиям против мирных протестующих и политических оппонентов.
Также санкции США наложены на лидеров пророссийской партии и движения Alt-info Коку Моргошиа и Зуру Махарадзе, которые «несут ответственность за подавление свободы мирных собраний грузин, участвующих в демократическом процессе и мирном выражении взглядов».
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Движение Alt-Info, основанное в 2021 году, отличалось прокремлевской риторикой, а также неоднократными акциями по сожжению флагов ЕС и нападениями на ЛГБТ-мероприятия в Грузии.
Сегодняшние действия подчеркивают нашу обеспокоенность последствиями антидемократических действий в Грузии и попытками ключевых лиц использовать насилие и запугивание для достижения своих целей
Напомним,
Несмотря на призывы международных партнеров, 28 мая парламент Грузии преодолел вето президента на «закон об агентах». Этот закон объявляет носителями интересов иностранного влияния все общественные и медийные организации, которые получают финансирование от стратегических партнеров страны.
После принятия закона Евросоюз прекратил часть помощи Грузии, а США отложили военные учения на неопределенный срок. Также Соединенные Штаты прекратили предоставление помощи правительству Грузии на сумму более 95 миллионов долларов.
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