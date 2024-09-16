США ввели санкции против грузинских чиновников и лидеров пророссийского движения

В понедельник, 16 сентября, Вашингтон объявил о введении санкций против двух правительственных чиновников и двух частных лиц Грузии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минфин США.

Детали

Санкции ввели в связи с жестоким подавлением мирных протестов и расправами с политическими оппонентами. В частности, в перечень попал руководитель спецназа Министерства внутренних дел Грузии Звиад Харазишвили и его заместитель Милери Лагазаури. В США отмечают, что чиновники причастны «к жестоким репрессиям против мирных протестующих и политических оппонентов.

Также санкции США наложены на лидеров пророссийской партии и движения Alt-info Коку Моргошиа и Зуру Махарадзе, которые «несут ответственность за подавление свободы мирных собраний грузин, участвующих в демократическом процессе и мирном выражении взглядов».

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Движение Alt-Info, основанное в 2021 году, отличалось прокремлевской риторикой, а также неоднократными акциями по сожжению флагов ЕС и нападениями на ЛГБТ-мероприятия в Грузии.

Сегодняшние действия подчеркивают нашу обеспокоенность последствиями антидемократических действий в Грузии и попытками ключевых лиц использовать насилие и запугивание для достижения своих целей - заявил исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки БрэдлиСмит.

Напомним,

Несмотря на призывы международных партнеров, 28 мая парламент Грузии преодолел вето президента на «закон об агентах». Этот закон объявляет носителями интересов иностранного влияния все общественные и медийные организации, которые получают финансирование от стратегических партнеров страны.

После принятия закона Евросоюз прекратил часть помощи Грузии, а США отложили военные учения на неопределенный срок. Также Соединенные Штаты прекратили предоставление помощи правительству Грузии на сумму более 95 миллионов долларов.

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