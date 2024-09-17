Парламент Грузии окончательно принял законопроект о «ЛГБТ-пропаганде»

Парламент Грузии принял в окончательном чтении законопроект «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», в котором говорится о запрете «ЛГБТ-пропаганды». За проект документа проголосовали единогласно 84 депутата. Об этом пишет Interpressnews, передает УНН.

Законопроект вступит в силу после подписания президентом Грузии.

Согласно документу:

Не допускается регистрация альтернативного брака или создание семьи, а также признание такого союза правовым актом, противоречащим условиям, установленным для брака законодательством Грузии. Такой союз, зарегистрированный и признанный за рубежом, не будет иметь юридической силы в Грузии.

Не допускается регистрация или признание правовым актом связь по признаку сексуальной ориентации, в которой хотя бы один человек относит себя к полу, отличному от его биологического пола, или чья сексуальная ориентация не относится к категории гетеросексуальности. Согласно проекту, такие отношения, признанные или зарегистрированные за рубежом, не имеют юридической силы в Грузии.

Запрещается усыновление несовершеннолетнего лица лицом, которое идентифицирует себя по полу, отличному от его биологического пола, или сексуальная ориентация которого не относится к категории гетеросексуальности. Также не допускается передача несовершеннолетнего на воспитание лицу, которое идентифицирует себя по полу, отличному от своего биологического.

Не допускается проведение другому лицу хирургического вмешательства или применение любых других медицинских манипуляций с целью отнесения лица к полу, отличному от его биологического.

В документе, удостоверяющем личность, или другом документе, выданном государством, не допускается указание пола лица, отличного от его биологического.

Не допускается включение такой информации в образовательной программы дошкольного образования, дошкольного образования, общеобразовательного учебного заведения, профессионального учебного заведения / колледжа или высшего учебного заведения, а также распространение или содействие распространению такой информации указанным заведением.

Запрет будет касаться и вещателей. В частности, согласно законопроекту, в эфире вещателя не будет допускаться распространение такой информации, которая направлена на пропаганду принадлежности лица к полу.

Не допускается распространение рекламы, которая направлена на пропаганду принадлежности лица к полу, отличному от его биологического пола, родства, которое выражается признаком сексуальной ориентации, или инцеста между представителями одной биологической группы.

Также запрет распространяется на проведение собраний и демонстраций. В частности, не будет допускаться проведение публичных собраний или демонстраций, направленных на пропаганду ЛГБТ-сообщества.

Документ предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушение всех вышеупомянутых требований.

Согласно законопроекту «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» 17 мая объявлено Днем святости семьи и уважения к родителям и будет выходным.

Добавим

россия ввела аналогичные меры против того, что, по мнению Кремля, является пропагандой против традиционных ценностей. В прошлом году в РФ объявили вне закона «международное общественное движение ЛГБТ». Теперь квир-людей там рассматривают фактически экстремистами.

Власти Грузии объявили о начале рассмотрения инициативы через несколько дней после принятия закона об иноагентах, который на Западе называют «инспирированным Кремлем» и нацеленным против гражданского общества и независимых СМИ.

В ЕС предупредили, что закон об иноагентах подорвет шансы Грузии на вступление в сообщество - всего через полгода после того, как страна получила статус кандидата.

Брюссель требует от правительства Грузии сделать больше для защиты прав человека, включая права маргинализированных сообществ.

США запровадили санкції проти грузинських посадовців і лідерів проросійського руху