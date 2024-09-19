У Грузії вбито трансгендерну модель на наступний день після ухвалення закону щодо "ЛГБТ-пропаганди"
Київ • УНН
У Грузії вбито відому трансгендерну модель Кесарію Абрамідзе. Вбивство сталося наступного дня після ухвалення в країні закону проти ЛГБТ, підозрюваного затримано.
У Грузії вбили відому трансгендерну модель Кесарію Абрамідзе. Незабаром правоохоронці затримали й підозрюваного. Вбивство сталося наступного дня після ухвалення в країні закону проти ЛГБТ. Про це УНН повідомяє із посиланням на "Ехо Кавказу".
У МВС Грузії повідомили, що затримали чоловіка, обвинуваченого у вбивстві трансгендерної жінки.
Як повідомляється, убивство 37-річної Кесарії Абрамідзе сталося ввечері 18 вересня.
За даними слідства, 26-річний чоловік убив Кесарію Абрамідзе в її ж будинку, з особливою жорстокістю за ознакою статі. Нападник завдав трансгендерній жінці ножові поранення, що призвели до загибелі.
Спочатку розслідування було порушено за статтею "Умисне вбивство" (ст. 108 КК), пізніше кваліфікацію було посилено. За даними МВС, розслідування триває за статтею 109 КК ("Умисне вбивство за обтяжуючих обставин").
Нагадаємо
17 вересня грузинський парламент остаточно схвалив законопроєкт "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх". Закон забороняє "ЛГБТ-пропаганду", одностатеві шлюби та усиновлення дітей ЛГБТ-особами.