В Грузии совершены нападения на оппозиционеров: в правительстве предположили, что за нападениями стоят сами участники протестов

В Грузии произошли нападения на по меньшей мере четырех оппозиционеров и активистов, которые активно выступают против принятия законопроекта об "иноагентах". В правительстве Грузии считают, что нападения на активистов устроили "те, кто стоит за протестом". Об этом пишет NewsGeorgia, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки в Тбилиси было совершено по меньшей мере четыре нападения на активистов и представителей оппозиции, выступающих против закона об "иноагентах". В то же время министр юстиции Грузии Рати Брегадзе предположил, что за нападениями на активистов, протестующих против закона об иноагентах, стоят сами активисты.

Я даже не знаю, кто-то сам себя бил, или кто-то другой применял к ним физическое насилие... Почему вы настаиваете на том, что кто-то подвергся физическому насилию со стороны сторонника правительства или кого-то еще? Если кто-то и может организовать подобные беспорядки, то это, конечно, люди, которые стоят за этими митингами и которые организуют мощный протест в стране - сказал Брегадзе.

Справка

За вечер среды в Тбилиси было совершено по меньшей мере четыре нападения на активистов и представителей оппозиции, выступающих против закона об иноагентах.

СМИ опубликовали кадры с камер видеонаблюдения, как напали на представителя ЕНД Димитрия Чиковани. На видео можно увидеть, как Чиковани подстерегают возле дома и избивают пять человек, - лица различить невозможно.

Кроме Чиковани объектами нападений стали: байкер Лаша Гвинианидзе, который является братом лидера партии "Горькие больше свободы", профессор Гия Джапаридзе, а также 14-летний Гиорги Ониани.

Неизвестные подстерегали их в разных точках города, - активисты получили травмы головы, им понадобилась медицинская помощь.

Напомним,

УНН сообщал, что минувшей ночью на офисах оппозиционных партий и неправительственных организаций в Тбилиси, машинах оппозиционеров и активистов, выступающих против закона об иноагентах, появились плакаты: "агенты", "наци", "враги нации", "агентурные штабы".