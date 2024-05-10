Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
В Грузии совершены нападения на оппозиционеров: в правительстве предположили, что за нападениями стоят сами участники протестов
В Воздушных силах назвали направления ночной атаки рф
В Сумах прогремели взрывы - СМИ
Курс валют на 10 мая: доллар вырос на 17 копеек
Президент назначил нового главу управления СБУ в Хмельницкой области: кто им стал
"Промахнулись": Apple извинился за рекламу с уничтожением музыкальных инструментов после критики артистов
Харьковщина: рф ночью ударила по Харькову, из-за обстрелов за сутки один погибший, четверо пострадавших, в том числе - ребенок
В Тисе было уже 28 случаев обнаружения тел людей - пограничники
Армия рф с ночи нанесла по Сумской области 11 ударов
Израиль нанес удары по Рафаху в Газе
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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр РувинЭксклюзив
В Грузии совершены нападения на оппозиционеров: в правительстве предположили, что за нападениями стоят сами участники протестов
По меньшей мере четверо оппозиционных активистов и депутатов, выступавших против закона об "иностранных агентах", подверглись нападениям в Тбилиси, но грузинское правительство предположило, что за этими нападениями стоят сами протестующие.
В Воздушных силах назвали направления ночной атаки рф
Российские войска запустили беспилотники в направлении юга Украины и атаковали Харьков зенитными ракетами, в результате чего все беспилотники были уничтожены, а гражданская инфраструктура Харькова подверглась удару.
В Сумах прогремели взрывы - СМИ
В пятницу утром в Сумах прогремели взрывы. Воздушная тревога объявлена в Сумской и Харьковской областях.
Курс валют на 10 мая: доллар вырос на 17 копеек
Национальный банк Украины девальвировал гривну на 17 копеек, установив официальный обменный курс на уровне 39,5518 грн/долл. и 42,43 грн/евро.
Президент назначил нового главу управления СБУ в Хмельницкой области: кто им стал
Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Прокопенко новым начальником управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области.
"Промахнулись": Apple извинился за рекламу с уничтожением музыкальных инструментов после критики артистов
Компания Apple извинилась после негативной реакции на рекламу, в которой было показано, как предметы, в частности музыкальные инструменты и книги, раздавливаются гидравлическим прессом.
Харьковщина: рф ночью ударила по Харькову, из-за обстрелов за сутки один погибший, четверо пострадавших, в том числе - ребенок
В ночь на 10 мая российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. В результате вражеских атак за сутки один человек погиб и четверо получили ранения, в том числе 11-летний ребенок.
В Тисе было уже 28 случаев обнаружения тел людей - пограничники
Зафиксировано 28 случаев обнаружения тел людей, которые пытались незаконно пересечь границу через Тису в Украине, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
Армия рф с ночи нанесла по Сумской области 11 ударов
россияне 11 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 61 взрыв и обстреляв несколько населенных пунктов из артиллерии, минометов, РСЗО и минами.
Израиль нанес удары по Рафаху в Газе
Израиль обстрелял районы Рафаха в Газе, в результате чего погиб старший командир подразделения исламской террористической группировки-"Бригады Аль-Муджахидин" и несколько гражданских людей.