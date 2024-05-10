В Грузии совершены нападения на оппозиционеров: в правительстве предположили, что за нападениями стоят сами участники протестов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
  •  114414 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
  •  122261 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  124698 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  146052 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  128284 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  131870 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121696 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167804 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150607 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149750 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

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7 мая 2024, 11:15  •  286523 просмотра
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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Эксклюзив

7 мая 2024, 07:27  •  324289 просмотра

В Грузии совершены нападения на оппозиционеров: в правительстве предположили, что за нападениями стоят сами участники протестов

По меньшей мере четверо оппозиционных активистов и депутатов, выступавших против закона об "иностранных агентах", подверглись нападениям в Тбилиси, но грузинское правительство предположило, что за этими нападениями стоят сами протестующие.

Новости Мира •   •  3674 просмотра
В Грузии совершены нападения на оппозиционеров: в правительстве предположили, что за нападениями стоят сами участники протестов

В Воздушных силах назвали направления ночной атаки рф

Российские войска запустили беспилотники в направлении юга Украины и атаковали Харьков зенитными ракетами, в результате чего все беспилотники были уничтожены, а гражданская инфраструктура Харькова подверглась удару.

Война •   •  6135 просмотра
В Воздушных силах назвали направления ночной атаки рф

В Сумах прогремели взрывы - СМИ

В пятницу утром в Сумах прогремели взрывы. Воздушная тревога объявлена в Сумской и Харьковской областях.

Война •   •  11912 просмотра
В Сумах прогремели взрывы - СМИ

Курс валют на 10 мая: доллар вырос на 17 копеек

Национальный банк Украины девальвировал гривну на 17 копеек, установив официальный обменный курс на уровне 39,5518 грн/долл. и 42,43 грн/евро.

Экономика •   •  10510 просмотра
Курс валют на 10 мая: доллар вырос на 17 копеек

Президент назначил нового главу управления СБУ в Хмельницкой области: кто им стал

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Прокопенко новым начальником управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области.

политика •   •  13536 просмотра
Президент назначил нового главу управления СБУ в Хмельницкой области: кто им стал

"Промахнулись": Apple извинился за рекламу с уничтожением музыкальных инструментов после критики артистов

Компания Apple извинилась после негативной реакции на рекламу, в которой было показано, как предметы, в частности музыкальные инструменты и книги, раздавливаются гидравлическим прессом.

Технологии •   •  14056 просмотра
"Промахнулись": Apple извинился за рекламу с уничтожением музыкальных инструментов после критики артистов

Харьковщина: рф ночью ударила по Харькову, из-за обстрелов за сутки один погибший, четверо пострадавших, в том числе - ребенок

В ночь на 10 мая российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. В результате вражеских атак за сутки один человек погиб и четверо получили ранения, в том числе 11-летний ребенок.

Война •   •  12902 просмотра
Харьковщина: рф ночью ударила по Харькову, из-за обстрелов за сутки один погибший, четверо пострадавших, в том числе - ребенок

В Тисе было уже 28 случаев обнаружения тел людей - пограничники

Зафиксировано 28 случаев обнаружения тел людей, которые пытались незаконно пересечь границу через Тису в Украине, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Общество •   •  11279 просмотра
В Тисе было уже 28 случаев обнаружения тел людей - пограничники

Армия рф с ночи нанесла по Сумской области 11 ударов

россияне 11 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 61 взрыв и обстреляв несколько населенных пунктов из артиллерии, минометов, РСЗО и минами.

Война •   •  13148 просмотра
Армия рф с ночи нанесла по Сумской области 11 ударов

Израиль нанес удары по Рафаху в Газе

Израиль обстрелял районы Рафаха в Газе, в результате чего погиб старший командир подразделения исламской террористической группировки-"Бригады Аль-Муджахидин" и несколько гражданских людей.

Новости Мира •   •  11134 просмотра
Израиль нанес удары по Рафаху в Газе