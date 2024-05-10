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У Грузії скоєно напади на опозиціонерів: в уряді припустили, що за нападами стоять самі учасники протестів

У Грузії скоєно напади на опозиціонерів: в уряді припустили, що за нападами стоять самі учасники протестів

Київ • УНН

 • 41228 перегляди

Щонайменше четверо опозиційних активістів і депутатів, які виступали проти закону про "іноземних агентів", зазнали нападів у Тбілісі, але грузинський уряд припустив, що за цими нападами стоять самі протестувальники.

В Грузії стались напади на щонайменше чотирьох опозиціонерів та активістів, які активно виступають проти ухвалення законопроєкту про "іноагентів". В уряді Грузії вважають, що напади на активістів влаштували "ті, хто стоїть за протестом". Про це пише NewsGeorgia, передає УНН.

Деталі

Минулої доби в Тбілісі було скоєно щонайменше чотири напади на активістів та представників опозиції, які виступають проти закону про "іноагентів". Водночас міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе припустив, що за нападами на активістів, які протестують проти закону про іноагентів, стоять самі активісти.

Я навіть не знаю, чи хтось сам себе бив, чи хтось інший застосовував до них фізичне насильство… Чому ви наполягаєте на тому, що хтось зазнав фізичного насильства з боку прихильника уряду чи когось ще? Якщо хтось і може організувати подібні заворушення, то це, звичайно, люди, які стоять за цими мітингами і які організують потужний протест у країні

-  сказав Брегадзе.

Довідка

За вечір середи в Тбілісі було скоєно щонайменше чотири напади на активістів та представників опозиції, які виступають проти закону про іноагентів.

ЗМІ опублікували кадри з камер відеоспостереження, як напали на представника ЄНД Димитрія Чиковані. На відео можна побачити, як Чиковані підстерігають біля будинку і б'ють п'ять людей, - особи розрізнити неможливо.

Окрім Чіковані об'єктами нападів стали: байкер Лаша Гвініанідзе, який є братом лідера партії "Гірчі більше свободи", професор Гія Джапарідзе, а також 14-річний Гіоргі Оніані.

Невідомі підстерігали їх у різних точках міста, - активісти отримали травми голови, їм знадобилась медична допомога.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що минулої ночі на офісах опозиційних партій та неурядових організацій у Тбілісі, машинах опозиціонерів та активістів, які виступають проти закону про іноагентів, з'явилися плакати: "агенти", "наці", "вороги нації", "агентурні штаби".

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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