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Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев
20:14 • 19197 просмотра

Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься
16:15 • 80550 просмотра

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься

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"Рамштайн" состоится 12 февраля. Председательствовать будет Британия, а не США - СМИ
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"Рамштайн" состоится 12 февраля. Председательствовать будет Британия, а не США - СМИ

Ещё 150 защитников были возвращены из российского плена - Зеленский
5 февраля, 13:56 • 100619 просмотра

Ещё 150 защитников были возвращены из российского плена - Зеленский

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5 февраля, 13:43 • 100345 просмотра

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В Грузии ограничат финансирование СМИ из иностранных источников

В Грузии ограничат финансирование СМИ из иностранных источников

Киев  •  УНН

 • 1934 просмотра

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Правящая партия Грузии инициирует новый закон о СМИ, который ограничит их финансирование из иностранных источников. Законопроект будет базироваться на британском законодательстве и установит стандарты объективности и журналистской этики.

«Грузинская мечта» инициирует принятие „закона о СМИ“, который ограничит финансирование из иностранных источников. Об этом заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе, передает УНН со ссылкой на «Новости Грузия».

По его словам, ограничения не будут касаться доходов от рекламы, а сам закон будет разработан на базе британского законодательства.

Закон установит стандарты объективности СМИ, а также журналистской этики. Будут определены институциональные механизмы мониторинга и обеспечения соблюдения этих стандартов 

- сказал Мдинарадзе.

Он сообщил, что «Грузинская мечта» начнет готовить законопроект буквально уже завтра.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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