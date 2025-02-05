В Грузии ограничат финансирование СМИ из иностранных источников

«Грузинская мечта» инициирует принятие „закона о СМИ“, который ограничит финансирование из иностранных источников. Об этом заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе, передает УНН со ссылкой на «Новости Грузия».

По его словам, ограничения не будут касаться доходов от рекламы, а сам закон будет разработан на базе британского законодательства.

Закон установит стандарты объективности СМИ, а также журналистской этики. Будут определены институциональные механизмы мониторинга и обеспечения соблюдения этих стандартов - сказал Мдинарадзе.

Он сообщил, что «Грузинская мечта» начнет готовить законопроект буквально уже завтра.

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В то же время «Грузинская мечта» планирует заменить действующий закон о прозрачности иностранного влияния на более жесткий вариант - аналог американского FARA.

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