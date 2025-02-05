У Грузії обмежать фінансування ЗМІ з іноземних джерел

"Грузинська мрія" ініціює ухвалення "закону про ЗМІ", який обмежить фінансування з іноземних джерел. Про це заявив виконавчий секретар партії Мамука Мдінарадзе, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

За його словами, обмеження не стосуватимуться доходів від реклами, а сам закон буде розроблено на базі британського законодавства.

Закон встановить стандарти об'єктивності ЗМІ, а також журналістської етики. Буде визначено інституційні механізми моніторингу та забезпечення дотримання цих стандартів - сказав Мдінарадзе.

Він повідомив, що "Грузинська мрія" почне готувати законопроект буквально вже завтра.

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Водночас "Грузинська мрія" планує замінити чинний закон про прозорість іноземного впливу на жорсткіший варіант — аналог американського FARA.

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