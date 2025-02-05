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У Грузії обмежать фінансування ЗМІ з іноземних джерел

У Грузії обмежать фінансування ЗМІ з іноземних джерел

Київ • УНН

 • 27380 перегляди

Правляча партія Грузії ініціює новий закон про ЗМІ, який обмежить їх фінансування з іноземних джерел. Законопроект базуватиметься на британському законодавстві та встановить стандарти об'єктивності та журналістської етики.

"Грузинська мрія" ініціює ухвалення "закону про ЗМІ", який обмежить фінансування з іноземних джерел. Про це заявив виконавчий секретар партії Мамука Мдінарадзе, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

За його словами, обмеження не стосуватимуться доходів від реклами, а сам закон буде розроблено на базі британського законодавства.

Закон встановить стандарти об'єктивності ЗМІ, а також журналістської етики. Буде визначено інституційні механізми моніторингу та забезпечення дотримання цих стандартів 

- сказав Мдінарадзе.

Він повідомив, що "Грузинська мрія" почне готувати законопроект буквально вже завтра.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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