У Грузії обмежать фінансування ЗМІ з іноземних джерел
Київ • УНН
Правляча партія Грузії ініціює новий закон про ЗМІ, який обмежить їх фінансування з іноземних джерел. Законопроект базуватиметься на британському законодавстві та встановить стандарти об'єктивності та журналістської етики.
"Грузинська мрія" ініціює ухвалення "закону про ЗМІ", який обмежить фінансування з іноземних джерел. Про це заявив виконавчий секретар партії Мамука Мдінарадзе, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".
За його словами, обмеження не стосуватимуться доходів від реклами, а сам закон буде розроблено на базі британського законодавства.
Закон встановить стандарти об'єктивності ЗМІ, а також журналістської етики. Буде визначено інституційні механізми моніторингу та забезпечення дотримання цих стандартів
Він повідомив, що "Грузинська мрія" почне готувати законопроект буквально вже завтра.
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