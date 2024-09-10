В громадах, где местная власть поддерживает волонтеров, люди донатят активнее - нардеп

Поддержка со стороны органов местного самоуправления стимулирует волонтеров в таких населенных пунктах продолжать свою деятельность: собирать средства на ВСУ, организовывать завоз гуманитарной помощи. Такое мнение высказал народный депутат Украины Михаил Цимбалюк в комментарии УНН.

Детали

По словам нардепа, непростая экономическая ситуация в стране объективно влияет на то, что люди стали меньше поддерживать волонтерское движение. В то же время, стоит признать, что есть отдельные случаи, когда появляются так называемые волонтеры и злоупотребляют доверием наших граждан.

Поэтому, по мнению народного депутата, важную роль в поддержке волонтерского движения как такового должна играть местная власть.

"Конечно, там, где местная власть этот процесс организует, где поддерживает волонтеров, где волонтеров приобщили к работе органов местного самоуправления, наблюдательных советов, тогда это стимулирует. Там волонтеры уважаемы обществом. А есть такие громады, где это не поддерживают, и, конечно, волонтерские движения немного сдерживаются и донатят люди значительно меньше", - отметил Михаил Цимбалюк.

Дополнительно

Волонтер из Киевской области, основательница Благотворительного фонда "Гуртом UA" Виктория Волынец в эксклюзивном интервью УНН рассказала, что, например, городской голова Броваров Игорь Сапожко постоянно интересуется тем, какие вопросы могут возникать у волонтеров и как их совместно решить.

"С Броварским городским советом у нас максимальное сотрудничество. Если есть какие-то у меня вопросы, то мэр Броваров Игорь Сапожко всегда откликнется и поддержит, а мы, в свою очередь, так же стараемся помочь, закрывать вопросы.

Когда обращаются, я говорю, что приехало и чем мы можем помочь, всегда есть обратная реакция. Поэтому контакт с властью и городским головой всегда есть. А благодаря этому есть непосредственный контакт с жителями громады. Обращаются люди, пишут в соцсетях, например, за инвалидные коляски, за костыли. Вот недавно нам написали, что есть мама, у которой сын с инвалидностью. Мы им передали ребенку специальную медицинскую кровать", - рассказала Виктория Волынец.

Городской голова Броваров Игорь Сапожко, в свою очередь, отметил, что помощь волонтеров городу, всей Украине, нашей армии является неоценимой.

"Во многом именно благодаря таким людям, как Виктория, наше государство уже третий год продолжает оказывать достойное сопротивление агрессору. Иногда кажется, что люди начали уставать от войны, меньше помогают ВСУ, переселенцам. Этого не должно быть. Именно поэтому мы, власти Броварской громады, со своей стороны, всячески поддерживаем волонтеров. Максимально оперативно стараемся решить все насущные вопросы, которые у них возникают", - сказал Игорь Сапожко в комментарии УНН.