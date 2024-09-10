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У громадах, де місцева влада підтримує волонтерів, люди донатять активніше - нардеп

У громадах, де місцева влада підтримує волонтерів, люди донатять активніше - нардеп

Київ • УНН

 • 101462 перегляди

У громадах, де місцева влада підтримує волонтерів, люди донатять активніше, каже нардеп.

Підтримка з боку органів місцевого самоврядування стимулює волонтерів у таких населених пунктах продовжувати свою діяльність: збирати кошти на ЗСУ, організовувати завезення гуманітарної допомоги. Таку думку висловив народний депутат України Михайло Цимбалюк в коментарі УНН.

Деталі

За словами нардепа, непроста економічна ситуація в країні об’єктивно впливає на те, що люди стали менше підтримувати волонтерський рух. Водночас, варто визнати, що є непоодинокі випадки, коли з’являються так звані волонтери і зловживають довірою наших громадян.

Тому, на думку народного депутата, важливу роль у підтримці волонтерського руху як такого має відігравати місцева влада.

"Звичайно, там, де місцева влада, цей процес організовує, де підтримує волонтерів, де волонтерів долучили до роботи органів місцевого самоврядування, наглядових, спостережних рад, тоді це стимулює. Там волонтери пошановані громадою. А є такі громади, де це не підтримують, і, звичайно, волонтерські рухи трохи стримуються і донатять люди значно менше", - зазначив Михайло Цимбалюк.

Додатково

Волонтерка з Київщини, засновниця Благодійного фонду "Гуртом UA" Вікторія Волинець в ексклюзивному інтерв’ю УНН розповіла, що, наприклад, міський голова Броварів Ігор Сапожко постійно цікавиться тим, які питання можуть виникати у волонтерів і як їх спільно вирішити.

"З Броварською міською радою у нас максимальна співпраця. Якщо є якісь у мене питання, то мер Броварів Ігор Сапожко завжди відгукнеться і підтримає, а ми, своєю чергою, так само стараємося допомогти, закривати питання.

Коли звертаються, я кажу, що приїхало та чим ми можемо допомогти, завжди є зворотна реакція. Тому контакт з владою та міським головою завжди є. А завдяки цьому є безпосередній контакт з жителями громади. Звертаються люди, пишуть у соцмережах, наприклад, за інвалідні візки, за милиці. Ось нещодавно нам написали, що є мама, якої син з інвалідністю. Ми їм передали дитині спеціальне медичне ліжко", - розповіла Вікторія Волинець.

Міський голова Броварів Ігор Сапожко, своєю чергою, зазначив, що допомога волонтерів місту, всій Україні, нашій армії є неоціненною.

"Багато в чому саме завдяки таким людям, як Вікторія, наша держава вже третій рік продовжує чинити гідний спротив агресору. Інколи здається, що люди почали втомлюватися від війни, менше допомагають ЗСУ, переселенцям. Цього не повинно бути. Саме тому ми, влада Броварської громади, зі свого боку, всіляко підтримуємо волонтерів. Максимально оперативно намагаємося вирішити усі нагальні питання, які у них виникають", - сказав Ігор Сапожко в коментарі УНН.

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