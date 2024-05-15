В Голосеевском районе столицы киевлянин нашел ручные гранаты

В лесу в Голосеевском районе столицы прохожий наткнулся на подозрительный пакет. В нем оказались 3 ручные гранаты и патроны к автомату. Мужчина вызвал на место находки правоохранителей. Об этом сообщает патрульная полиция Киева, пишет УНН.

Сегодня на линию 112 Голосеевского района поступил вызов об обнаружении подозрительных предметов. Заявитель сообщил, что во время осуществления работ в лесной зоне заметил пакет с гранатами, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что патрульные быстро прибыли на место, где обнаружили 3 предмета, похожих на гранаты и запалы к ним, а также вероятные патроны к автомату.

Полицейские оградили опасные находки и вызвали взрывотехников и следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

Друзья, будьте бдительны! В случае обнаружения подозрительных предметов не прикасайтесь к ним и позвоните в соответствующие службы, - напомнили в полиции.

Напомним

В Броварах под Киевом мужчина взорвал гранату, ранив полицейского. Очевидцы утверждают, что мужчина якобы убегал от полиции.