У Голосіївському районі столиці киянин знайшов ручні гранати
Київ • УНН
Киянин знайшов у лісосмузі Голосіївського району 3 ручні гранати і набої до автомата. Чоловік викликав на місце знахідки правоохоронців.
У лісі в Голосіївському районі столиці перехожий натрапив на підозрілий пакунок. У ньому виявилися 3 ручні гранати та набої до автомата. Чоловік викликав на місце знахідки правоохоронців. Про це повідомляє патрульна поліція Києва, пише УНН.
Сьогодні на лінію 112 Голосіївського району надійшов виклик про виявлення підозрілих предметів. Заявник повідомив, що під час здійснення робіт у лісовій зоні помітив пакет із гранатами,
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Зазначається, що патрульні швидко прибули на місце, де виявили 3 предмети, схожих на гранати та запали до них, а також ймовірні набої до автомата.
Поліцейські огородили небезпечні знахідки та викликали вибухотехніків і слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування усіх обставин.
Друзі, будьте пильними! У разі виявлення підозрілих предметів не торкайтеся їх та зателефонуйте до відповідних служб,
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У Броварах під Києвом чоловік підірвав гранату, поранивши поліцейського. Очевидці стверджують, що чоловік нібито тікав від поліції.