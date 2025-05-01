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В годовщину "Жму руку! Обнимаю!" Порошенко снова подыграл путину: приравнял диктатора-убийцу к президенту США – эксперт

Киев • УНН

 • 1806 просмотра

Порошенко на конгрессе ЕНП сравнил Трампа с путиным, что вредит интересам Украины в преддверии важного соглашения с США. Эксперт напомнил о его поздравлении путина в 2015.

В годовщину "Жму руку! Обнимаю!" Порошенко снова подыграл путину: приравнял диктатора-убийцу к президенту США – эксперт

Петр Порошенко во время конгресса Европейской народной партии публично приравнял президента США Дональда Трампа к путину. Тем самым политик навредил стратегическим интересам Украины при подписании важного двустороннего соглашения. Об этом заявил политический эксперт Валентин Гладких, передает УНН.

Так, эксперт отметил, что пока Украина старается добыть максимально выгодные условия в сотрудничестве с США как в сфере экономики, так и безопасности, Петр Порошенко делает все возможное, чтобы это сотрудничество сорвать.

Перед поездкой на майские к сыновьям-ухилянтам, которые скрываются от мобилизации в Лондоне, политик заехал сфотографироваться на конгресс Европейской народной партии. Там он не придумал ничего другого, как намекнуть, что Трамп, на самом деле – это тот же путин. Потому что, по словам Порошенко так же, как путин захватил Крым, Трамп хочет захватить Гренландию и Канаду. И такие заявления пошли в момент подписания важного соглашения между Украиной и США! 

– подчеркивает эксперт.

По словам Гладких, таким образом Порошенко сделал подарок путину, приравняв кровавого преступника к президенту страны-союзника.

Кремлевскому карлику точно приятно, когда руками украинцев типа Порошенко его отождествляют и сравнивают с лидером США. Вряд ли это приятно это нашему стратегическому партнеру, особенно когда сейчас от позиции Америки, в частности, зависит немало в дальнейшей судьбе нашего государства. Фактически Порошенко в очередной раз вредит интересам Украины. В этот раз на международной арене 

– отметил политический эксперт.

Валентин Гладких также напомнил, что ровно 10 лет назад, в 2015 году, Порошенко уже попадал в скандал из-за телефонного разговора с Путиным, поздравив его с Первомаем словами "Жму руку! Обнимаю!".

Еще раз напомню, что "Жму руку! Обнимаю!" в адрес путина обошлось Украине страшной войной и тысячами жизней. Это позорная страница в истории нашего государства. И эту страницу один жадный барыга написал кровью невинных украинских душ. Не простим! Как и не простят тысячи семей, которые хоронят своих сыновей, не в Лондоне, а в украинской земле 

– резюмировал эксперт.

Как сообщалось ранее, Петр Порошенко шантажировал правительство жалобами к еврокомиссарам, чтобы попасть за границу на празднование 39-летия сына Алексея. Так, в начале марта Порошенко обратился к чиновнику Еврокомиссии Оливеру Вергеи с предложением рассмотреть вопрос остановки вступления Украины в ЕС, если его не выпустят за границу 6 марта. Именно в этот день скрывающийся от мобилизации сын Порошенко Алексей праздновал 39 лет в Лондоне.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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