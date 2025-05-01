У річницю "Жму руку! Обіймаю!" Порошенко знову підіграв путіну: прирівняв диктатора-вбивцю до президента США – експерт

$41.470.09
47.170.12
ukenru
"Сірий" імпорт електроніки знищує легальний бізнес - адвокат про схеми на ринку
Ексклюзив
14:27 • 12715 перегляди

"Сірий" імпорт електроніки знищує легальний бізнес - адвокат про схеми на ринку

12:24 • 30033 перегляди

Арестович, Олешко і Бондаренко: Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО

Ексклюзив
11:10 • 50946 перегляди

Інститут-двійник: як родина голови "Держзембанку" Ярославського перетворила держпідприємство у Вінниці на приватний бізнес

10:25 • 63562 перегляди

Охоплює 57 мінералів, у тому числі уран, літій і золото: з'явився текст угоди між Україною та США

Ексклюзив
1 травня, 08:40 • 73381 перегляди

Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси

1 травня, 04:00 • 234580 перегляди

Тарифи, світлофори, добавки до пенсій та стипендій для курсантів: що зміниться для українців з 1 травня

30 квітня, 21:58 • 138400 перегляди

Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови - офіційно

30 квітня, 15:17 • 161545 перегляди

Буде точковим: у Міноборони роз'яснили всі деталі про розбронювання медпрацівників

Ексклюзив
30 квітня, 09:29 • 223800 перегляди

Індія та Пакистан: політолог розповів, чи назріває нова війна та як це вплине на Україну

30 квітня, 08:44 • 247649 перегляди

Рада продовжила термін добровільного повернення військових із СЗЧ до 30 серпня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+15°
5м/с
31%
751 мм
Популярнi новини

Втримати коріння: як Україні вдалося зберегти кримські наукові надбання рослинництва

1 травня, 09:26 • 124321 перегляди

McDonald's прибирає легендарний бургер "Біг Тейсті" з меню

09:35 • 45076 перегляди

Навмисна провокація проти дружби країн: посол України в Польщі відреагував на інцидент з прапором

10:34 • 24546 перегляди

Знову заморозки: Діденко попереджає про зниження температури вночі, а також дощі на заході України

10:41 • 15521 перегляди

Травневий шашлик: 5 простих рецептів для ідеального відпочинку на природі

13:44 • 27589 перегляди
Публікації

Травневий шашлик: 5 простих рецептів для ідеального відпочинку на природі

13:44 • 28219 перегляди

Втримати коріння: як Україні вдалося зберегти кримські наукові надбання рослинництва

1 травня, 09:26 • 124993 перегляди

Тарифи, світлофори, добавки до пенсій та стипендій для курсантів: що зміниться для українців з 1 травня

1 травня, 04:00 • 234550 перегляди

Дума називає реформу “загрозою”, а експерти - необхідністю: що відбувається зі змінами в АРМА

30 квітня, 15:42 • 190241 перегляди

Хліб, олія, черешня: що спільного між вашим меню та аграрною наукою України?

30 квітня, 13:19 • 227742 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Денис Шмигаль

Олександр Сирський

Дональд Трамп

Михайло Федоров

Папа Франциск

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Після фільмів Феррари та Герцога: режисер Такаші Мііке зніме нову версію "Поганого лейтенанта"

14:10 • 9574 перегляди

Донька Де Ніро оголосила про свій трансгендерний перехід: як відреагував зірковий тато

13:28 • 12751 перегляди

Том Круз закрутив новий роман? Кінозірку помітили у компанії кубинської акторки Ани де Армас 62-річного голлівудського актора

13:27 • 11928 перегляди

McDonald's прибирає легендарний бургер "Біг Тейсті" з меню

09:35 • 45551 перегляди

50-річний Леонардо Ді Капріо приголомшив шанувальників раптовим схудненням: фото

30 квітня, 13:52 • 77937 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

Telegram

9K720 Iskander

Rockwell B-1 Lancer

У річницю "Жму руку! Обіймаю!" Порошенко знову підіграв путіну: прирівняв диктатора-вбивцю до президента США – експерт

Київ • УНН

 • 4872 перегляди

Порошенко на конгресі ЄНП порівняв Трампа з путіним, що шкодить інтересам України напередодні важливої угоди зі США. Експерт нагадав про його привітання путіна у 2015.

У річницю "Жму руку! Обіймаю!" Порошенко знову підіграв путіну: прирівняв диктатора-вбивцю до президента США – експерт

Петро Порошенко під час конгресу Європейської народної партії публічно прирівняв президента США Дональда Трампа до путіна. Тим самим політик нашкодив стратегічним інтересам України під час підписання важливої двосторонньої угоди. Про це заявив політичний експерт Валентин Гладких, передає УНН.

Так, експерт зазначив, що поки Україна здобуває максимально вигідні умови в співпраці із США як у сфері економіки, так і безпеки, Петро Порошенко робить все можливе, щоб цю співпрацю зірвати.

Перед поїздкою на травневі до синів-ухилянтів, які переховуються від мобілізації  в Лондоні, політик заїхав сфотографуватися на конгрес Європейської народної партії. Там він не придумав нічого іншого, як натякнути, що Трамп, насправді – це той самий путін. Бо, за словами Порошенка, так само, як  путін захопив Крим, Трамп хоче захопити Гренландію та Канаду. І такі заяви пішли в момент перед підписанням важливої угоди між Україною та США! 

– наголошує експерт.

За словами Гладких, таким чином Порошенко зробив подарунок путіну, прирівнявши його як кривавого злочинця до президента країни-союзника.

Кремлівському карлику точно приємно, коли руками українців типу Порошенка, його ототожнюють та порівнюють з лідером США. Навряд чи це приємно це нашому стратегічному партнеру, особливо коли зараз від позиції Америки, зокрема, залежить чимало в подальшій долі нашої держави.Фактично Порошенко вкотре шкодить інтересам України. Цього разу на міжнародній арені 

– зазначив політичний експерт.

Валентин Гладких також нагадав, що рівно 10 років тому, у 2015 році, Порошенко вже потрапляв у скандал через телефонну розмову з Путіним, привітавши його з Першотравнем словами "Жму руку! Обнімаю!".

Ще раз нагадаю, що "Жму руку! Обнімаю!" на адресу путіна обійшлося Україні страшною війною та тисячами життів. Це ганебна сторінка в історії нашої держави. І цю сторінку один жадібний барига написав кров’ю невинних українських душ. Не пробачимо! Як і не пробачать тисячі сімей, які ховають своїх синів — не в Лондоні, а в українській землі 

– резюмував експерт.

Як повідомлялось раніше, Петро Порошенко шантажував уряд скаргами до єврокомісарів, щоб потрапити за кордон на святкування 39-річчя сина Олексія. Так, на початку березня Порошенко звернувся до чиновника Єврокомісії Олівера Вергеї з пропозицією розглянути питання зупинки вступу України до ЄС, якщо його не випустять за кордон 6 березня. Саме в цей день син Порошенка Олексій, який переховується від мобілізації, святкував 39 років в Лондоні.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Політика
Brent
$61.33
Bitcoin
$96,836.50
S&P 500
$5,652.26
Tesla
$289.12
Газ TTF
$32.16
Золото
$3,226.80
Ethereum
$1,848.97