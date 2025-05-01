У річницю "Жму руку! Обіймаю!" Порошенко знову підіграв путіну: прирівняв диктатора-вбивцю до президента США – експерт

Петро Порошенко під час конгресу Європейської народної партії публічно прирівняв президента США Дональда Трампа до путіна. Тим самим політик нашкодив стратегічним інтересам України під час підписання важливої двосторонньої угоди. Про це заявив політичний експерт Валентин Гладких, передає УНН.

Так, експерт зазначив, що поки Україна здобуває максимально вигідні умови в співпраці із США як у сфері економіки, так і безпеки, Петро Порошенко робить все можливе, щоб цю співпрацю зірвати.

Перед поїздкою на травневі до синів-ухилянтів, які переховуються від мобілізації в Лондоні, політик заїхав сфотографуватися на конгрес Європейської народної партії. Там він не придумав нічого іншого, як натякнути, що Трамп, насправді – це той самий путін. Бо, за словами Порошенка, так само, як путін захопив Крим, Трамп хоче захопити Гренландію та Канаду. І такі заяви пішли в момент перед підписанням важливої угоди між Україною та США! – наголошує експерт.

За словами Гладких, таким чином Порошенко зробив подарунок путіну, прирівнявши його як кривавого злочинця до президента країни-союзника.

Кремлівському карлику точно приємно, коли руками українців типу Порошенка, його ототожнюють та порівнюють з лідером США. Навряд чи це приємно це нашому стратегічному партнеру, особливо коли зараз від позиції Америки, зокрема, залежить чимало в подальшій долі нашої держави.Фактично Порошенко вкотре шкодить інтересам України. Цього разу на міжнародній арені – зазначив політичний експерт.

Валентин Гладких також нагадав, що рівно 10 років тому, у 2015 році, Порошенко вже потрапляв у скандал через телефонну розмову з Путіним, привітавши його з Першотравнем словами "Жму руку! Обнімаю!".

Ще раз нагадаю, що "Жму руку! Обнімаю!" на адресу путіна обійшлося Україні страшною війною та тисячами життів. Це ганебна сторінка в історії нашої держави. І цю сторінку один жадібний барига написав кров’ю невинних українських душ. Не пробачимо! Як і не пробачать тисячі сімей, які ховають своїх синів — не в Лондоні, а в українській землі – резюмував експерт.

Як повідомлялось раніше, Петро Порошенко шантажував уряд скаргами до єврокомісарів, щоб потрапити за кордон на святкування 39-річчя сина Олексія. Так, на початку березня Порошенко звернувся до чиновника Єврокомісії Олівера Вергеї з пропозицією розглянути питання зупинки вступу України до ЄС, якщо його не випустять за кордон 6 березня. Саме в цей день син Порошенка Олексій, який переховується від мобілізації, святкував 39 років в Лондоні.