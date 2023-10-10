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В Гималаях из-за внезапных наводнений погибло 74 человека.

В Гималаях из-за внезапных наводнений погибло 74 человека.

Киев • УНН

 • 490129 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. По данным провинциальных чиновников Индии, число погибших от внезапных наводнений, вызванных выходом из берегов ледникового озера в Гималаях, в понедельник возросло до 74 человек, а 101 человек все еще считается пропавшим без вести. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали 

После нескольких дней проливных дождей в северо-восточном штате Сикким потоки воды унесли узкие речные долины из озера Лонак в северной части штата, повредив плотину и вызвав разрушения в деревнях и городе Рангпо, примерно в 50 км к югу от столицы штата Гангток.

Спасатели обнаружили 25 тел в штате, а тела восьми военнослужащих были найдены в соседнем штате Западная Бенгалия, расположенном ниже по течению, сообщил главный секретарь Сиккиму Виджай Бхушан Патак. Высокопоставленный чиновник района Джалпайгури в Западной Бенгалии Парвин Шама сказал, что в округе было найдено 41 тело.

По его словам, 101 человек все еще считается пропавшим без вести, 14 из них -  военнослужащих, говорится в заявлении Министерства обороны.

Поиски выживших усложнялись из-за поврежденных дорог, плохой связи и плохой погоды, и местные жители пытаются самостоятельно расчистить ил и мусор.

Напомним

Китайский Гонконг парализовали наводнения, возникшие в результате тайфуна Койну. Власти приказали людям оставаться дома, закрыли школы и фондовую биржу.

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