Гонконг паралізували повені
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Китайський Гонконг паралізували повені, які виникли внаслідок тайфуну Койну. Влада наказала людям залишатись вдома, закрила школи та фондову біржу. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Як повідомила міська обсерваторія, тайфун Койну послабшав до сильного тропічного шторму, але все ще приніс шквальний вітер і проливний дощ. Він рухався на захід або захід-південний захід зі швидкістю близько 10 км/год, коли перетнув західне узбережжя південної китайської провінції Гуандун.
Бюро також видало попередження про зсув, оскільки багато районів гірського міста знаходяться під загрозою після надзвичайно вологої погоди.
Доповнення
Сотні пасажирів застрягли в аеропорту Гонконгу протягом ночі та на станціях метро, адже було порушено графік рейсів та транспорту, повідомила громадська телекомпанія RTHK.
Потяг Airport Express, який сполучає аеропорт із центральним діловим районом, зупинився, а деякі станції метро були частково припинені.
Очікується, що сильний вітер стане слабшим вже у другій половині понеділка, тому фондова біржа планує відновити роботу в другій половині дня.
Нагадаємо
На початку вересня в Гонконзі, спеціальному адміністративному районі Китаю, пройшов найсильніший дощ за останні 140 років, в результаті чого двоє людей загинули та понад 140 отримали поранення.