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Гонконг паралізували повені

Гонконг паралізували повені

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Китайський Гонконг паралізували повені, які виникли внаслідок тайфуну Койну. Влада наказала людям залишатись вдома, закрила школи та фондову біржу. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі 

Як повідомила міська обсерваторія, тайфун Койну послабшав до сильного тропічного шторму, але все ще приніс шквальний вітер і проливний дощ. Він рухався на захід або захід-південний захід зі швидкістю близько 10 км/год, коли перетнув західне узбережжя південної китайської провінції Гуандун.

Бюро також видало попередження про зсув, оскільки багато районів гірського міста знаходяться під загрозою після надзвичайно вологої погоди.

Доповнення 

Сотні пасажирів застрягли в аеропорту Гонконгу протягом ночі та на станціях метро, ​​адже було порушено графік рейсів та транспорту, повідомила громадська телекомпанія RTHK.

Потяг Airport Express, який сполучає аеропорт із центральним діловим районом, зупинився, а деякі станції метро були частково припинені. 

Очікується, що сильний вітер стане слабшим вже у другій половині понеділка, тому фондова біржа планує відновити роботу в другій половині дня.

Нагадаємо

На початку вересня в Гонконзі, спеціальному адміністративному районі Китаю, пройшов найсильніший дощ за останні 140 років, в результаті чого двоє людей загинули та понад 140 отримали поранення.



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