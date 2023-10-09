Гонконг паралізували повені

Деталі

Як повідомила міська обсерваторія, тайфун Койну послабшав до сильного тропічного шторму, але все ще приніс шквальний вітер і проливний дощ. Він рухався на захід або захід-південний захід зі швидкістю близько 10 км/год, коли перетнув західне узбережжя південної китайської провінції Гуандун.

Бюро також видало попередження про зсув, оскільки багато районів гірського міста знаходяться під загрозою після надзвичайно вологої погоди.

Доповнення

Сотні пасажирів застрягли в аеропорту Гонконгу протягом ночі та на станціях метро, ​​адже було порушено графік рейсів та транспорту, повідомила громадська телекомпанія RTHK.

Потяг Airport Express, який сполучає аеропорт із центральним діловим районом, зупинився, а деякі станції метро були частково припинені.

Очікується, що сильний вітер стане слабшим вже у другій половині понеділка, тому фондова біржа планує відновити роботу в другій половині дня.

Нагадаємо

На початку вересня в Гонконзі, спеціальному адміністративному районі Китаю, пройшов найсильніший дощ за останні 140 років, в результаті чого двоє людей загинули та понад 140 отримали поранення.





