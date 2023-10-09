Гонконг парализовали наводнения
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Китайский Гонконг парализовали наводнения, возникшие в результате тайфун Койну власти приказали людям оставаться дома, закрыли школы и фондовую биржу. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Как сообщила городская обсерватория, тайфун Койну ослабел до сильного тропического шторма, но все еще принес шквальный ветер и проливной дождь. Он двигался на запад или запад-юго-запад со скоростью около 10 км/ч, когда пересек западное побережье южной китайской провинции Гуандун.
Бюро также выпустило предупреждение о оползне, поскольку многие районы горного города находятся под угрозой из-за чрезвычайно влажной погоды.
Дополнение
Сотни пассажиров застряли в аэропорту Гонконга в одночасье и на станциях метро, потому что график рейсов и транспорта был нарушен, сообщила общественная телекомпания RTHK.
Поезд Airport Express, соединяющий аэропорт с центральным деловым районом, остановился, а некоторые станции метро были частично остановлены.
Ожидается, что сильный ветер станет слабее уже во второй половине понедельника, поэтому фондовая биржа планирует возобновить работу во второй половине дня.
Напомним
В начале сентября в Гонконге, специальном административном районе Китая, прошел самый сильный дождь за последние 140 лет, в результате чего два человека погибли и более 140 получили ранения.