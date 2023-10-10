В Гімалаях через раптові повені загинуло 74 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. За даними провінційних чиновників Індії, кількість загиблих від раптових повеней, спричинених виходом з берегів льодовикового озера в Гімалаях, у понеділок зросла до 74 осіб, а 101 людина все ще вважається зниклою безвісти. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
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Після кількох днів проливних дощів у північно-східному штаті Сіккім потоки води понесли вузькі річкові долини з озера Лонак у північній частині штату, пошкодивши дамбу та спричинивши руйнування в селах і місті Рангпо, приблизно за 50 км на південь від столиці штату Гангток.
Рятувальники знайшли 25 тіл у штаті, а тіла восьми військовослужбовців були знайдені в сусідньому штаті Західна Бенгалія, розташованому нижче за течією, повідомив головний секретар Сіккіму Віджай Бхушан Патак. Високопосадовець району Джалпайгурі в Західній Бенгалії Парвін Шама сказав, що в окрузі було знайдено 41 тіло.
За його словами, 101 людина все ще вважається зниклою безвісти, 14 з них - військовослужбовців, йдеться в заяві міністерства оборони.
Пошуки тих, хто вижив, ускладнювалися через пошкоджені дороги, поганий зв’язок і погану погоду, та місцеві жителі намагаються самотужки розчистити мул і сміття.
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