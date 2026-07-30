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В Германии зафиксировали почти 10 тысяч смертей из-за жары

Киев • УНН

 • 4200 просмотра

Почти 10 тысяч смертей в Германии в этом году связали с высокими температурами. Больше всего от последствий жары пострадали пожилые люди.

В Германии зафиксировали почти 10 тысяч смертей из-за жары

По оценкам Института Роберта Коха, в этом году в Германии из-за высоких температур умерли почти 10 тысяч человек — больше, чем за любой полный год с 2016 года. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Институт оценил количество смертей, связанных с жарой, в 9800 в период с начала апреля по 19 июля. Предыдущий самый высокий годовой показатель за последнее десятилетие составил около 9000 смертей в 2018 году.

Отмечается, что более 5000 смертей в этом году связывают с сильной волной жары во второй половине июня, когда в некоторых районах температура приближалась к 42 градусам по Цельсию.

Климатическая служба Европейского Союза Copernicus заявила, что июнь 2026 года стал самым жарким июнем за всю историю наблюдений в Западной Европе.

Федеральное статистическое управление Германии сообщило, что количество смертей в период с 22 по 28 июня было на 32% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Институт Роберта Коха связал как минимум 5100 смертей в этот период с воздействием жары.

Почему эта цифра является оценкой

Жару редко указывают как непосредственную причину смерти, если человек не умирает от такого состояния, как тепловой удар.

В большинстве случаев высокие температуры усугубляют уже имеющиеся сердечно-сосудистые, респираторные или почечные заболевания. Поэтому жара часто не указывается в свидетельствах о смерти, и её иногда называют "тихой причиной смерти".

По предварительной оценке, в период с начала апреля по 12 июля количество смертей составило около 7900. Ещё 1900 смертей связали с жарой в течение недели с 13 по 19 июля.

Итоговое количество смертей за лето может быть ещё выше, поскольку текущая оценка не учитывает жаркую погоду после 19 июля и может быть пересмотрена после поступления более полных данных о смертности.

Наибольшая опасность угрожает пожилым людям

Люди в возрасте от 75 лет составили почти 7900 из общего количества оценённых смертей.

В это количество входят 5420 человек в возрасте 85 лет и старше, 2460 человек в возрасте от 75 до 84 лет и 1260 человек в возрасте от 65 до 74 лет.

Около 630 умерших были моложе 65 лет.

Институт заявил, что смертность обычно заметно возрастает в течение недель, когда средняя температура превышает 20 градусов по Цельсию.

Анализ основан на данных измерений с 52 метеостанций, которые работают под управлением Немецкой метеорологической службы.

Изменение климата подпитывает лютую жару в Европе - ученые26.06.26, 10:50 • 4227 просмотров

Ольга Розгон

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