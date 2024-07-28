Генеральный секретарь немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Карстен Линнеманн предлагает отменить денежную помощь некоторым украинским беженцам. Прежде всего речь идет об украинцах, которые не работают официально. Об этом пишет УНН со ссылкой на интервью политика для медиагруппы Funke.

Детали

По его словам, в Германии "шестизначное количество людей принципиально не желает работать". По его мнению, государство должно исходить из того, что они нуждаются в помощи.

Уменьшение выплат на 10, 20 или 30 процентов недостаточно. Нужно полностью отменить базовую помощь - убежден чиновник.

Линнеманн считает, что Германии нужны изменения в политике. Он отметил, что хочет "справедливой системы социальной поддержки, а базовый доход сейчас - несправедливый".

"У ЄС сотні тисяч потенційних новобранців": глава МЗС Польщі вважає, що Європа може стимулювати українців для повернення додому

Мы должны обсудить, почему во многих европейских странах более 50 процентов украинцев работают, а в Германии - только 25 процентов. Существует явная нехватка стимулов для того, чтобы быстро взяться за работу - подчеркнул представитель ХДС.

Линнеманн отметил, что украинцы защищают свободу немцев, но при этом он считает, что если есть помощь, то она связана с взаимными действиями, которые охватывают в частности трудоустройство.

Напомним

Украина и ООН усиливают сотрудничество, чтобы создавать условия для возвращения украинцев. С этой целью Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев разработало платформу для украинских беженцев и переселенцев под названием "Украина - это Дом".