В Германии почти 300 тысяч человек подписали петицию о запрете фейерверков

Граждане Германии активно поддержали онлайн-петицию с призывом к властям запретить запуск фейерверков частными лицами после того, как в новогоднюю ночь из-за салютов погибли 5 человек, десятки получили травмы, а сотни были задержаны. Об этом сообщает Deutsche Welle, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что размещенный в сети проект полного запрета продажи фейерверков собрал более 270 тысяч подписей.

В пятницу во время встречи с пожарными канцлер Шольц подтвердил намерение ввести ограничения относительно того, какую пиротехнику можно продавать населению, и систему наказаний для тех, кто будет осуществлять незаконные запуски.

При этом ряд политиков раскритиковали идею полного запрета фейерверков. Бывший министр юстиции от партии "свободных демократов" Марко Бушманн назвал это "коллективным наказанием". А мэр Берлина Кай Вегнер подчеркнул, что большинство горожан отпраздновали Новый год мирно, поэтому не должны быть лишены права на традиционные салюты.

Решительно поддержали общенациональный бан на пиротехнику профсоюз полицейских и немецкая Национальная медицинская ассоциация, которые назвали события новогодней ночи "пересекшими границы приемлемого".

Напомним

Пять человек погибли из-за несчастных случаев с фейерверками в новогоднюю ночь в Германии. В Берлине задержаны 330 человек, пострадали 13 полицейских, а в других городах зафиксированы нападения на правоохранителей.