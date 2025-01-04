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У Німеччині майже 300 тисяч людей підписали петицію про заборону феєрверків

У Німеччині майже 300 тисяч людей підписали петицію про заборону феєрверків

Київ • УНН

 • 33275 перегляди

Після загибелі 5 людей у новорічну ніч петиція про заборону феєрверків набрала 270 тисяч підписів. Канцлер Шольц планує обмежити продаж піротехніки, але повна заборона викликає суперечки серед політиків.

Громадяни Німеччини активно підтримали онлайн-петицію із закликом до влади заборонити запуск феєрверків приватними особами після того, як у новорічну ніч через салюти загинули 5 людей, десятки зазнали травм, а сотні були затримані. Про це повідомляє Deutsche Welle, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що розміщений в мережі проєкт повної заборони продажу феєрверків зібрав понад 270 тисяч підписів. 

У п'ятницю під час зустрічі із пожежниками канцлер Шольц підтвердив намір запровадити обмеження щодо того, яку піротехніку можна продавати населенню, та систему покарань для тих, хто здійснюватиме незаконні запуски.

При цьому низка політиків розкритикували ідею повної заборони феєрверків. Колишній міністр юстиції від партії "вільних демократів" Марко Бушманн назвав це "колективним покаранням". А мер Берліна Кай Вегнер підкреслив, що більшість містян відсвяткували Новий рік мирно, тож не мають бути позбавлені права на традиційні салюти. 

Рішуче підтримали загальнонаціональний бан на піротехніку профспілка поліцейських та німецька Національна медична асоціація, які назвали події новорічної ночі "такими, що перетнули межі прийнятного".

Нагадаємо

П'ятеро людей загинули через нещасні випадки з феєрверками у новорічну ніч у Німеччині. У Берліні затримано 330 осіб, постраждали 13 поліцейських, а в інших містах зафіксовані напади на правоохоронців.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
nimechchynaНімеччина
olaf-sholtsОлаф Шольц
berlinБерлін

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