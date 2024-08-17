В Германии парня заперли в почтомате - Bild
Киев • УНН
В Дортмунде спасатели освободили подростка, который застрял в запертом ящике для посылок DHL. Полиция расследует инцидент, рассматривая версию, что парня могли намеренно затолкать в почтомат.
В Дортмунде спасатели вытащили подростка, который застрял в запертом ящике для посылок DHL. Полиция расследует, как он попал туда, рассматривая версию, что его могли намеренно затолкать. Пишет УНН со ссылкой на Bild.
В Германии подростка заперли в ящике для посылок DHL. В Дортмунде спасатели вытащили подростка из автомата DHL для посылок, где он застрял в отделении XL и не мог самостоятельно выбраться, поскольку дверца была заперта.
Спасатели сообщили, что подросток не пострадал, поскольку у него была с собой вода. Полиция пока не может точно сказать, как школьник оказался в ящике для посылок, но рассматривается версия, что его могли намеренно затолкать туда и запереть.
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