В Германии частично обвалился отель: по меньшей мере один погибший, под завалами есть люди

В городе Крев на Мозеле, что в западной Германии, частично обвалился отель. Спасатели обнаружили под обломками тело мертвого человека. Восемь человек все еще находятся в здании, некоторые из них серьезно пострадали. Об этом сообщает Spiegel, передает УНН.

Согласно информации, один из этажей здания обвалился около 11 часов вечера во вторник. Пять человек смогли выбраться из здания невредимыми. На фотографиях с места происшествия видно, что часть здания обвалилась.

Службы спасения обнаружили в здании одного погибшего. Еще восемь человек остаются под завалами, в том числе и ребенок. Некоторые из них получили серьезные травмы.

Полиция говорит о "чрезвычайно сложной операции, поскольку в здание могут войти только сотрудники экстренных служб, соблюдая максимальную осторожность". На месте работают около 250 пожарных, парамедиков, и правоохранителей, включая спецназ, группы спасательных собак и беспилотники. Около 30 жителей близлежащих домов были выведены в безопасное место в качестве меры предосторожности.

Пока неясно, почему обрушилось здание. Ни полиция, ни пожарная бригада не предоставили никакой информации, отмечает издание.

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