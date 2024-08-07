Киев • УНН
Итальянские Eurofighter Typhoons перехватили неизвестные самолеты в воздушном пространстве Балтии. Истребители вылетели с базы в Литве по приказу центра наблюдения НАТО в Германии.
Италия подняла в воздух истребители Eurofighter Typhoons, чтобы перехватить самолеты, которые летели в воздушном пространстве Балтии, сообщили в Минобороны страны. Ведомство не сообщило никаких подробностей о том, какие именно самолеты были замечены, передает УНН.
Детали
Итальянские истребители вылетели с базы Шяуляй на севере Литвы, получив приказ из центра наблюдения НАТО в Германии.
В начале августа Италия взяла на себя командование миссией Североатлантического альянса в странах Балтии (Литва, Латвия и Эстония).
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