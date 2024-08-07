Италия подняла в воздух истребители Eurofighter Typhoons, чтобы перехватить самолеты, которые летели в воздушном пространстве Балтии, сообщили в Минобороны страны. Ведомство не сообщило никаких подробностей о том, какие именно самолеты были замечены, передает УНН.

Детали

Итальянские истребители вылетели с базы Шяуляй на севере Литвы, получив приказ из центра наблюдения НАТО в Германии.

В начале августа Италия взяла на себя командование миссией Североатлантического альянса в странах Балтии (Литва, Латвия и Эстония).

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