россия намерена в августе инициировать заседание Совета безопасности ООН, чтобы обсудить поставки истребителей F-16 в Украину. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя рф при ООН Дмитрий Полянский передает УНН, со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Мы в августе такое заседание обязательно проведем. Здесь нет какой-то срочности, потому что информация поступает и уточняется ежедневно, и к нему надо также хорошо подготовиться - заявил полянский.

Кроме того, по его словам, россия планирует поднять эту тему на заседаниях, созванных западными странами.

Шість винищувачів F-16 від Нідерландів прибули в Україну — The Times

Напомним

В Bloomberg заявили, что Украина получила первую небольшую партию истребителей F-16 от союзников НАТО. Впрочем, точное количество самолетов и готовность украинских пилотов к их использованию пока неизвестны.