Шесть истребителей F-16 от Нидерландов прибыли в Украину - The Times

В Украину были поставлены шесть истребителей F-16 из Нидерландов, сообщило британское издание The Times со ссылкой на свой источник, передает УНН.

Детали

По данным издания, еще несколько вскоре прибудут из Дании. Официально эти данные не подтверждают.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что в Украину прибыли первые истребители F-16. Издание не указывало количество самолетов и какая страна их передала. Официально факт передачи также еще не подтверждали.

Винищувачі F16 дозволять у найкоротші терміни відігнати російську авіацію якомога далі від кордонів — Ігнат