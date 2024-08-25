В Гааге подняли украинский флаг на здании Минобороны Нидерландов
Киев • УНН
На День Независимости Украины в Гааге подняли украинский флаг на здании Министерства обороны Нидерландов. Министр обороны Рубен Брекелманс подчеркнул мужество украинцев в борьбе против российской агрессии.
В Гааге, столице Нидерландов, на здании Министерства обороны рядом с нидерландским флагом подняли украинский флаг по случаю празднования Дня Независимости Украины. Об этом министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс написал в соцсети Х, передает УНН.
Детали
«Украинцы ежедневно мужественно и решительно борются против российской агрессии. Они борются за свой суверенитет, но также защищают этот принцип в Европе. Сегодня, в День Независимости Украины, мы поднимаем украинский флаг и уделяем этому особое внимание», - говорится в сообщении.
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в своей заметке в соцсети Х подчеркнул мужество и решительность украинцев в борьбе против российской агрессии, отметив, что они защищают не только свой суверенитет, но и принцип свободы в Европе. Премьер-министр Нидерландов, председатель Европейского совета и Высокий представитель ЕС также выразили свою поддержку Украине в этот важный день.
У Києві вивісили прапори з підписами учасників операції на курщині23 августа 2024, 08:54 • 80679 просмотров