В Гааге подняли украинский флаг на здании Минобороны Нидерландов

В Гааге, столице Нидерландов, на здании Министерства обороны рядом с нидерландским флагом подняли украинский флаг по случаю празднования Дня Независимости Украины. Об этом министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс написал в соцсети Х, передает УНН.

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«Украинцы ежедневно мужественно и решительно борются против российской агрессии. Они борются за свой суверенитет, но также защищают этот принцип в Европе. Сегодня, в День Независимости Украины, мы поднимаем украинский флаг и уделяем этому особое внимание», - говорится в сообщении.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в своей заметке в соцсети Х подчеркнул мужество и решительность украинцев в борьбе против российской агрессии, отметив, что они защищают не только свой суверенитет, но и принцип свободы в Европе. Премьер-министр Нидерландов, председатель Европейского совета и Высокий представитель ЕС также выразили свою поддержку Украине в этот важный день.

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