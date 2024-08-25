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У Гаазі підняли український прапор на будівлі Міноборони Нідерландів

У Гаазі підняли український прапор на будівлі Міноборони Нідерландів

Київ • УНН

 • 83885 перегляди

На День Незалежності України у Гаазі підняли український прапор на будівлі Міністерства оборони Нідерландів. Міністр оборони Рубен Брекелманс підкреслив мужність українців у боротьбі проти російської агресії.

У Гаазі, столиці Нідерландів, на будівлі Міністерства оборони поруч з нідерландським прапором підняли український стяг з нагоди святкування Дня Незалежності України. Про це міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс написав у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

"Українці щодня мужньо та рішуче борються проти російської агресії. Вони борються за свій суверенітет, але також захищають цей принцип у Європі. Сьогодні, у День Незалежності України, ми підіймаємо український прапор і приділяємо цьому особливу увагу", – йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс у своєму дописі в соцмережі Х підкреслив мужність та рішучість українців у боротьбі проти російської агресії, зазначивши, що вони захищають не лише свій суверенітет, але й принцип свободи в Європі. Прем'єр-міністр Нідерландів, голова Європейської ради та Високий представник ЄС також висловили свою підтримку Україні у цей важливий день.

У Києві вивісили прапори з підписами учасників операції на курщині23.08.24, 11:54 • 87641 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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