У Києві вивісили прапори з підписами учасників операції на курщині
Київ • УНН
До Дня Державного прапора в центрі Києва вивісили два стяги з підписами бійців 22-ї бригади та 225-го батальйону. Військові, які виконують завдання на Курщині, залишили патріотичні написи на прапорах.
До Дня Державного прапора в центрі Києва вивісили стяги з підписами українських воїнів - учасників операції у курській області, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.
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До Дня Державного прапора України у центрі Києва вивісили два стяги, підписані бійцями 22-ї окремої механізованої бригади та 225-го окремого штурмового батальйону, які виконують бойові завдання в межах операції в курській області, повідомили у Генштабі у Telegram.
Як вказано, "Вітання з Курщини", "Україна - понад усе!", "Україна - це ми", "Перемога за нами" написали захисники з 22-ї окремої механізованої бригади.
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