В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

Ко Дню Государственного флага в центре Киева вывесили знамена с подписями украинских воинов - участников операции в курской области, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

Ко Дню Государственного флага Украины в центре Киева вывесили два знамени, подписанные бойцами 22-й отдельной механизированной бригады и 225-го отдельного штурмового батальона, которые выполняют боевые задачи в рамках операции в курской области, сообщили в Генштабе в Telegram.

Как указано, "Поздравления с Курщины", "Украина - превыше всего!", "Украина - это мы", "Победа за нами" написали защитники из 22-й отдельной механизированной бригады.

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