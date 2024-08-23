В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине
Киев • УНН
Ко Дню Государственного флага в центре Киева вывесили два флага с подписями бойцов 22-й бригады и 225-го батальона. Военные, которые выполняют задачи на Курщине, оставили патриотические надписи на флагах.
Ко Дню Государственного флага в центре Киева вывесили знамена с подписями украинских воинов - участников операции в курской области, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в пятницу, пишет УНН.
Детали
Ко Дню Государственного флага Украины в центре Киева вывесили два знамени, подписанные бойцами 22-й отдельной механизированной бригады и 225-го отдельного штурмового батальона, которые выполняют боевые задачи в рамках операции в курской области, сообщили в Генштабе в Telegram.
Как указано, "Поздравления с Курщины", "Украина - превыше всего!", "Украина - это мы", "Победа за нами" написали защитники из 22-й отдельной механизированной бригады.
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