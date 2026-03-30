10:47 • 8250 просмотра
10:19 • 17277 просмотра
09:50 • 13844 просмотра
06:43 • 22239 просмотра
29 марта, 13:23 • 37399 просмотра
Эксклюзив
29 марта, 12:02 • 51113 просмотра
29 марта, 09:25 • 45190 просмотра
29 марта, 07:21 • 74628 просмотра
28 марта, 17:19 • 46017 просмотра
28 марта, 13:04 • 57451 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2.4м/с
56%
742мм
Графики отключений электроэнергии
публикации
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Михаил Федоров
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Великобритания
Израиль
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
The New York Times
Шахед-136
Боинг 737
Золото

"В финал конкурса на главу таможни вышел кандидат, набравший 17 баллов из 100, просто он - из НАБУ" - эксперты раскритиковали конкурсы в госорганы

Киев • УНН

 • 888 просмотра

"В финал конкурса на главу таможни вышел кандидат, набравший 17 баллов из 100, просто он – из НАБУ", – эксперты раскритиковали конкурсы в госорганы.

Победителями конкурса на должность руководителя таможни стали работники НАБУ, которые по результатам трех этапов тестирования не вошли даже в первую десятку. Профильные эксперты заявляют о дискредитации конкурсов на руководящие должности в государственных органах, поскольку единственным критерием стала принадлежность кандидатов к Бюро. 

По мнению экспертов, негативный эффект от конкурса усиливает конфликт интересов: подписанный в декабре меморандум между комиссией и НАБУ о проверке кандидатов на доброчестность. 

"Благодаря антикорреформам все стало значительно прозрачнее и проще: достаточно занимать какую-то должность в НАБУ, любую, а фамилия не имеет никакого значения, как и опыт, знания, компетентность, состоятельность, способность, результаты прохождения конкурсных процедур, место в рейтинге, предварительные заслуги, - прокомментировал результаты конкурса на должность руководителя Государственной таможенной службы известный юрист Олег Шрам. 

По сообщению профильного ресурса Customs of Ukraine (and not only), освещающего таможенное дело в Украине, победителями конкурса избраны работники НАБУ Руслан Даменцов и Орест Мандзий, которые по результатам трех этапов этого тестирования даже не вошли в десятку среди кандидатов по общему рейтингу. 

"Если просто хотели кого-то из них назначить, то назначили бы просто, а не устраивали этот маскарад", – отметил ресурс. 

Шрам добавил, что "победители" на практических заданиях из 100 возможных набрали лишь 34,6 и 17,8 балла, заняв 12 и 13 места рейтинга. 

Экс-прокурор САП Станислав Броневицкий усомнился в целесообразности существования конкурсов как явления и заявил об их дискредитации из-за прогнозируемости и контролируемости. 

"Именно благодаря конкурсам мы получили Клименко, торгующего аэропортами и соглашениями, Синюка, живущего под березой и информирующего членов организации о следственных действиях, и Кривоноса с ребенком, землей и криминальным шлейфом, которому позавидует любой фигурант дел НАБУ", – подчеркнул он. 

Конкурсы, по его словам, давно превратились в фальшь и процедуру отсеивания инициативных и принципиальных, честных и неподкупных. 

"На этих конкурсах выбирают явно не лучших и сильных кандидатов, не обладающих уникальными знаниями и способностями, не людей с безумным опытом. На них выбирают угодных, тех, кто не будет задавать лишние вопросы, кто не будет подвергать сомнению просьбу сверху", – подытожил Броневицкий.

Ранее политический эксперт Олег Постернак сообщил, что конкурсная комиссия по отбору руководителя Государственной таможенной службы Украины попала в скандал: ее члены подписали меморандум о сотрудничестве с НАБУ по проверке кандидатов на добродетель, хотя представители Бюро сами претендуют на этот пост. "В НАБУ показали россиянам, как влиять на госорганы Украины без единого выстрела. Ребята-иностранцы вместе рейдерят целые органы власти, чтобы управлять ими из-за границы", – написал он.

Лилия Подоляк

Политика
российская пропаганда
Государственная таможенная служба Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины