"У фінал конкурсу на голову митниці вийшов кандидат, який набрав 17 балів зі 100, просто він - з НАБУ" - експерти розкритикували конкурси до держорганів.

Переможцями конкурсу на посаду очільника митниці стали працівники НАБУ, які за результатами трьох етапів тестувань не увійшли навіть до першої десятки. Профільні експерти заявляють про дискредитацію конкурсів на керівні посади в державних органах, оскільки єдиним критерієм стала належність кандидатів до Бюро.

На думку експертів, негативний ефект від конкурсу підсилює наявний конфлікт інтересів: підписаний у грудні меморандум між комісією та НАБУ про перевірку кандидатів на доброчесність.

"Завдяки антикорреформам усе стало значно прозоріше і простіше: достатньо обіймати якусь посаду в НАБУ, будь-яку, а прізвище не має жодного значення, як і досвід, знання, компетентність, спроможність, здатність, результати проходження конкурсних процедур, місце в рейтингу, попередні заслуги тощо", – прокоментував результати конкурсу на посаду керівника Державної митної служби відомий юрист Олег Шрам.

За повідомленням профільного ресурсу Customs of Ukraine (and not only), що висвітлює митну справу в Україні, переможцями конкурсу обрано працівників НАБУ Руслана Даменцова та Ореста Мандзія, які за результатами трьох етапів цього тестування навіть не увійшли в десятку серед кандидатів за загальним рейтингом.

"Якщо просто хотіли когось з них призначити, то призначили б просто, а не влаштовували цей маскарад", – зазначив ресурс.

Шрам додав, що "переможці" на практичних завданнях зі 100 можливих набрали лише 34,6 та 17,8 балів, посівши 12 та 13 місця рейтингу.

Експрокурор САП Станіслав Броневицький поставив під сумнів доцільність існування конкурсів як явища та заявив про їх дискредитацію через прогнозованість і контрольованість.

"Саме завдяки конкурсам ми отримали Клименка, який торгує аеропортами і угодами, Синюка, який живе під березою та інформує членів організації про слідчі дії та Кривоноса з дитиною, землею і кримінальним шлейфом, якому позаздрить будь-який фігурант справ НАБУ", – наголосив він.

Конкурси, за його словами, давно перетворились на фальш та процедуру відсіювання ініціативних і принципових, чесних та непідкупних.

"На цих конкурсах обирають явно не кращих і сильніших кандидатів, не тих, які володіють унікальними знаннями та здібностями, не людей з шаленим досвідом. На них обирають угодних, тих, хто не буде ставити зайвих питань, хто не піддаватиме сумніву прохання згори", – підсумував Броневицький.

Раніше політичний експерт Олег Постернак повідомив, що конкурсна комісія з відбору керівника Державної митної служби України потрапила у скандал: її члени підписали меморандум про співпрацю з НАБУ щодо перевірки кандидатів на доброчесність, хоча представники Бюро самі претендують на цю посаду. "У НАБУ показали росіянам, як впливати на держоргани України без єдиного пострілу. Хлопці-іноземці разом рейдерять цілі органи влади, щоб управляти ними з-за кордону", – написав він.