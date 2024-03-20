В этом месяце Китай закупит рекордное количество российской нефти

В марте Китай установит рекорд по потреблению российской нефти. Об этом пишет УНН со ссылкой на Business Insider.

Детали

Агентство Kpler предполагает, что поставки нефти марки "сокол", которую обычно потребляла Индия, в Китай может увеличиться втрое по сравнению с февралем, достигнув рекордного уровня в 379 000 баррелей в день.

Это может свидетельствовать об углублении торгового партнерства между Пекином и москвой, а также о том, что индийские покупатели уходят с рынка.

Напомним,

Цены на нефть упали из-за ожидаемого увеличения поставок из россии, медленнее рост спроса на авиационное топливо и осторожную торговлю накануне решения ФРС по процентной ставке.

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