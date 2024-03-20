Нефтяной танкер российского теневого флота попал в столкновение вблизи Дании

Танкер из российского теневого флота кораблей, собранных для перевозки российской нефти, попал в столкновение возле Дании, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Инцидент с участием 15-летнего нефтяного танкера Andromeda Star произошел 2 марта, говорится в заявлении Морского управления Дании. Дело все еще расследуется, сообщили в ведомстве, не уточнив подробностей.

Согласно информации, собранной Bloomberg, судно должно было загрузить российскую нефть флагманского сорта Urals 4 марта в балтийском порту приморск. Вместо этого он отправился на ремонтную станцию в Данию, куда прибыл 17 марта.

"Хотя нет никаких признаков серьезного воздействия столкновения на окружающую среду, это еще одно напоминание о рисках, которыми теневой флот является для вод даже тех европейских стран, которые больше не участвуют в торговле с москвой", - пишет издание.

Поскольку судно вместимостью 700 000 баррелей направлялось в россию, как отмечается, на его борту не было бы груза.

Дания позволяет судам, которые заходят в россию, плавать через свои воды благодаря давнему договору о свободе судоходства. Большинству кораблей нужны опытные рулевые, поскольку в датских проливах сложно ориентироваться, указывает издание.

Владельцы Andromeda Star находятся во многих морских базах данных, в том числе в базе данных Международной морской организации, как "зарегистрированные проданные нераскрытые интересы", что свидетельствует о том, что настоящие владельцы судна публично неизвестны.

Судном управляет компания Margao Marine Solutions OPC, базирующаяся в Гоа, Индия.

Страховщики судна неизвестны, и оно не указано как застрахованное на веб-сайте стандартной Международной группы клубов P&I, которая предлагает защиту от таких рисков, как разлив и столкновение.

Дополнение

россия, указывает издание, создала теневой флот, чтобы поддерживать экспорт нефти после многих санкций со стороны США, Европейского Союза и стран "Группы семи". По некоторым оценкам отрасли флот насчитывает до 600 судов.