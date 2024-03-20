Нефтяной танкер российского теневого флота попал в столкновение вблизи Дании

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
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Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
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Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
  •  119519 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
  •  121743 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  123920 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  213363 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142542 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134489 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132571 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  192002 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

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Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
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18 марта 2024, 18:47  •  213363 просмотра
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

18 марта 2024, 13:13  •  191977 просмотра
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  334879 просмотра
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  349357 просмотра

Нефтяной танкер российского теневого флота попал в столкновение вблизи Дании

15-летний российский нефтяной танкер "Андромеда Стар" из теневого флота, собранного для транспортировки российской нефти, попал в аварию у берегов Дании 2 марта, что вызывает беспокойство относительно рисков, которые представляет теневой флот для европейских вод.

Новости Мира •   •  15160 просмотра
Нефтяной танкер российского теневого флота попал в столкновение вблизи Дании

Ученые говорят о научном прорыве: устранение ВИЧ из инфицированных клеток возможно благодаря генетическому инструменту

Команда ученых из Университета Амстердама заявила, что им удалось устранить ВИЧ из инфицированных клеток. Это дает надежду на возможность вылечить эту хроническую болезнь.

Здоровье •   •  13661 просмотра
Ученые говорят о научном прорыве: устранение ВИЧ из инфицированных клеток возможно благодаря генетическому инструменту

Армия рф атаковала машину с гражданскими в пригороде Херсона: есть погибшие

Двое мужчин в возрасте около 40 лет погибли, когда российские военные атаковали гражданский автомобиль на дороге между населенными пунктами Садовое и Антоновка в Херсонской области.

Война •   •  17607 просмотра
Армия рф атаковала машину с гражданскими в пригороде Херсона: есть погибшие

Шмыгаль обсудил с Боррелем использование замороженных активов рф и начало переговоров о вступлении в ЕС

Шмыгаль обсудил с Боррелем использование замороженных российских активов для нужд Украины и начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Война •   •  19104 просмотра
Шмыгаль обсудил с Боррелем использование замороженных активов рф и начало переговоров о вступлении в ЕС

Армия рф за сутки обстреляла 10 областей Украины, атаковала 116 объектов инфраструктуры - отчет

За минувшие сутки российские войска атаковали 138 населенных пунктов и 116 объектов инфраструктуры в 10 областях Украины, что привело к жертвам среди мирного населения.

Война •   •  15903 просмотра
Армия рф за сутки обстреляла 10 областей Украины, атаковала 116 объектов инфраструктуры - отчет

Оккупанты в Луганской области ожидают "отмашку" на усиленную принудительную мобилизацию - ОВА

На оккупированных территориях Луганщины оккупанты ждут "отмашки", чтобы начать усиленную принудительную мобилизацию, ограничить въезд в россию мужчинам.

Война •   •  17179 просмотра
Оккупанты в Луганской области ожидают "отмашку" на усиленную принудительную мобилизацию - ОВА

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Даниил Гетманцев обманул депутатов, утверждая, что его законопроект о "клубе белого бизнеса" предусматривает льготы для законопослушного бизнеса, но на самом деле он предоставляет преференции избранной группе компаний.

Экономика •   •  78857 просмотра
Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Китай мог бы сыграть фундаментальную роль в прекращении войны – Кулеба

Китай может сыграть фундаментальную роль в прекращении российско-украинской войны благодаря своим особым отношениям с Россией, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Война •   •  21241 просмотра
Китай мог бы сыграть фундаментальную роль в прекращении войны – Кулеба

Модернизацию высших учебных заведений приостановили на время вступительной кампании

Процесс модернизации сети высших учебных заведений в Украине приостановлен на время вступительной кампании 2024 года, чтобы избежать срыва подготовки к будущему вступительному процессу.

Общество •   •  16114 просмотра
Модернизацию высших учебных заведений приостановили на время вступительной кампании

"Хуавей Украина" провела форум об инвестициях, технологиях и законодательстве в области хранения энергии

"Хуавей Украина" провела форум об инвестициях, технологиях и законодательстве в области хранения энергии.

Новости Бизнеса •   •  13060 просмотра
"Хуавей Украина" провела форум об инвестициях, технологиях и законодательстве в области хранения энергии