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Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы словаЭксклюзив
российский флаг в Рыжовке был заминирован, могла быть смертельная провокация - спикер ВСУ
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В этом году в Украине в 2,2 раза выросло количество дел о банкротстве - Опендатабот
По данным Верховного суда, за первые 5 месяцев 2024 года 343 украинцев подали на банкротство. Это в 2,2 раза больше, чем в прошлом году.
Готовил ракетный удар рф по военным учебным заведениям и госпиталям в Житомире и Одессе: задержан агент фсб
Служба безопасности Украины задержала 19-летнего жителя Одессы за то, что он шпионил за военными и медицинскими объектами в Одесской и Житомирской областях для фсб России, предоставляя информацию для возможных ракетных ударов.
На Львовщине произошло столкновение автомобилей, пострадал ребенок
Во Львовской области в результате столкновения автомобилей на автодороге Бибрка-Бурштын пострадали три человека, в том числе 2-летняя девочка.
Вылез на капот служебной машины и ударил полицейского: киевлянину грозит до 5 лет тюрьмы
40-летнему мужчине в Киеве грозит до 5 лет тюремного заключения за то, что он собрался на капот полицейской машины, повредил его и ударил сотрудника полиции по лицу во время комендантского часа.
Всемирный банк поддержит Украину в улучшении ситуации на рынке жилья, упрощении строительных норм и защите покупателей жилья
Всемирный банк окажет поддержку в упрощении правил нового строительства и улучшении защиты граждан, приобретающих недвижимость в Украине, с целью улучшения ситуации на рынке жилья.
WOG и сообщество PRIDE задонатили почти 5,8 млн грн на РУБ в рамках сбора Фонда Притулы "Невидимий щит"
Сеть АЗС WOG и сообщество PRIDE задонатили почти 5,8 млн грн фонда Фонда Притулы "Невидимий щит" на обеспечение подразделений Национальной гвардии системами радиоэлектронной борьбы.
В Хмельницкой области осудили священнослужителя УПЦ за "пьяное" ДТП с погибшим
Священнослужитель УПЦ был осужден за то, что устроил автомобильную аварию со смертельным исходом, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения в Хмельницкой области.
В оккупированном Донецке прогремела серия взрывов: над городом вздымается столб дыма
В понедельник, 10 июня, в оккупированном Донецке прогремела серия взрывов, в результате чего из разных районов города был виден столб черного дыма.
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса, считает председатель комитета по вопросам свободы слова.
российский флаг в Рыжовке был заминирован, могла быть смертельная провокация - спикер ВСУ
Обнаруженный на здании в Бижовке Сумской области российский флаг был заминирован. Речь идет о потенциальной смертоносной провокации со стороны российских диверсантов. В то же время село уже полностью контролируется Украиной.