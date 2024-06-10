В этом году в Украине в 2,2 раза выросло количество дел о банкротстве - Опендатабот

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
dneprДнепр
ukrainaУкраина
zaporozheЗапорожье
lvovЛьвов
odessaОдесса
kievКиев
Эксклюзив
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
  •  40611 просмотра

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

Эксклюзив
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
  •  64757 просмотра

Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат

Эксклюзив
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
  •  77359 просмотра

В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист

Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
  •  102447 просмотра

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Эксклюзив
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
  •  100853 просмотра

Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Эксклюзив
Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня
  •  95918 просмотра

Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  175345 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  174702 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  152270 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Новости по теме
В этом году в Украине в 2,2 раза выросло количество дел о банкротстве - Опендатабот

В этом году в Украине в 2,2 раза выросло количество дел о банкротстве - Опендатабот

  •  1236 просмотра
Готовил ракетный удар рф по военным учебным заведениям и госпиталям в Житомире и Одессе: задержан агент фсб

Готовил ракетный удар рф по военным учебным заведениям и госпиталям в Житомире и Одессе: задержан агент фсб

  •  2079 просмотра
На Львовщине произошло столкновение автомобилей, пострадал ребенок

На Львовщине произошло столкновение автомобилей, пострадал ребенок

  •  1667 просмотра
Вылез на капот служебной машины и ударил полицейского: киевлянину грозит до 5 лет тюрьмы

Вылез на капот служебной машины и ударил полицейского: киевлянину грозит до 5 лет тюрьмы

  •  1839 просмотра
Всемирный банк поддержит Украину в улучшении ситуации на рынке жилья, упрощении строительных норм и защите покупателей жилья

Всемирный банк поддержит Украину в улучшении ситуации на рынке жилья, упрощении строительных норм и защите покупателей жилья

  •  1762 просмотра
WOG и сообщество PRIDE задонатили почти 5,8 млн грн на РУБ в рамках сбора Фонда Притулы "Невидимий щит"

WOG и сообщество PRIDE задонатили почти 5,8 млн грн на РУБ в рамках сбора Фонда Притулы "Невидимий щит"

  •  1163 просмотра
В Хмельницкой области осудили священнослужителя УПЦ за "пьяное" ДТП с погибшим

В Хмельницкой области осудили священнослужителя УПЦ за "пьяное" ДТП с погибшим

  •  3112 просмотра
В оккупированном Донецке прогремела серия взрывов: над городом вздымается столб дыма

В оккупированном Донецке прогремела серия взрывов: над городом вздымается столб дыма

  •  4764 просмотра
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
Эксклюзив

  •  37494 просмотра
российский флаг в Рыжовке был заминирован, могла быть смертельная провокация - спикер ВСУ

российский флаг в Рыжовке был заминирован, могла быть смертельная провокация - спикер ВСУ

  •  7008 просмотра

Популярные

Сили оборони у раз або ворожі ЗРК з - 400 та з-300 в Криму - Генштаб

Сили оборони у раз або ворожі ЗРК з - 400 та з-300 в Криму - Генштаб

  •  102779 просмотра
В Киеве из-за ДТП затруднено движение возле метро "Берестейская"

В Киеве из-за ДТП затруднено движение возле метро "Берестейская"

  •  88410 просмотра
День шариковой ручки, Всемирный день мороженого, Международный день геральдики. Что еще можно отметить 10 июня

День шариковой ручки, Всемирный день мороженого, Международный день геральдики. Что еще можно отметить 10 июня

  •  110904 просмотра
Нетаньяху призвал министра военного кабинета Израиля вернуться в состав Чрезвычайного кабинета

Нетаньяху призвал министра военного кабинета Израиля вернуться в состав Чрезвычайного кабинета

  •  114730 просмотра
На захваченных территориях Луганщины враг не платит зарплату шахтерам

На захваченных территориях Луганщины враг не платит зарплату шахтерам

  •  115148 просмотра

Публикации

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

7 июня 2024, 13:28  •  222744 просмотра
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

7 июня 2024, 10:15  •  226071 просмотра
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

7 июня 2024, 07:27  •  229132 просмотра
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

7 июня 2024, 07:04  •  227760 просмотра
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

7 июня 2024, 06:57  •  213790 просмотра

В этом году в Украине в 2,2 раза выросло количество дел о банкротстве - Опендатабот

По данным Верховного суда, за первые 5 месяцев 2024 года 343 украинцев подали на банкротство. Это в 2,2 раза больше, чем в прошлом году.

Экономика •   •  1236 просмотра
В этом году в Украине в 2,2 раза выросло количество дел о банкротстве - Опендатабот

Готовил ракетный удар рф по военным учебным заведениям и госпиталям в Житомире и Одессе: задержан агент фсб

Служба безопасности Украины задержала 19-летнего жителя Одессы за то, что он шпионил за военными и медицинскими объектами в Одесской и Житомирской областях для фсб России, предоставляя информацию для возможных ракетных ударов.

Война •   •  2079 просмотра
Готовил ракетный удар рф по военным учебным заведениям и госпиталям в Житомире и Одессе: задержан агент фсб

На Львовщине произошло столкновение автомобилей, пострадал ребенок

Во Львовской области в результате столкновения автомобилей на автодороге Бибрка-Бурштын пострадали три человека, в том числе 2-летняя девочка.

Криминал и ЧП •   •  1667 просмотра
На Львовщине произошло столкновение автомобилей, пострадал ребенок

Вылез на капот служебной машины и ударил полицейского: киевлянину грозит до 5 лет тюрьмы

40-летнему мужчине в Киеве грозит до 5 лет тюремного заключения за то, что он собрался на капот полицейской машины, повредил его и ударил сотрудника полиции по лицу во время комендантского часа.

Киев •   •  1839 просмотра
Вылез на капот служебной машины и ударил полицейского: киевлянину грозит до 5 лет тюрьмы

Всемирный банк поддержит Украину в улучшении ситуации на рынке жилья, упрощении строительных норм и защите покупателей жилья

Всемирный банк окажет поддержку в упрощении правил нового строительства и улучшении защиты граждан, приобретающих недвижимость в Украине, с целью улучшения ситуации на рынке жилья.

Общество •   •  1762 просмотра
Всемирный банк поддержит Украину в улучшении ситуации на рынке жилья, упрощении строительных норм и защите покупателей жилья

WOG и сообщество PRIDE задонатили почти 5,8 млн грн на РУБ в рамках сбора Фонда Притулы "Невидимий щит"

Сеть АЗС WOG и сообщество PRIDE задонатили почти 5,8 млн грн фонда Фонда Притулы "Невидимий щит" на обеспечение подразделений Национальной гвардии системами радиоэлектронной борьбы.

Новости Бизнеса •   •  1163 просмотра
WOG и сообщество PRIDE задонатили почти 5,8 млн грн на РУБ в рамках сбора Фонда Притулы "Невидимий щит"

В Хмельницкой области осудили священнослужителя УПЦ за "пьяное" ДТП с погибшим

Священнослужитель УПЦ был осужден за то, что устроил автомобильную аварию со смертельным исходом, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения в Хмельницкой области.

Криминал и ЧП •   •  3112 просмотра
В Хмельницкой области осудили священнослужителя УПЦ за "пьяное" ДТП с погибшим

В оккупированном Донецке прогремела серия взрывов: над городом вздымается столб дыма

В понедельник, 10 июня, в оккупированном Донецке прогремела серия взрывов, в результате чего из разных районов города был виден столб черного дыма.

Война •   •  4764 просмотра
В оккупированном Донецке прогремела серия взрывов: над городом вздымается столб дыма

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса, считает председатель комитета по вопросам свободы слова.

политика •   •  37494 просмотра
Эксклюзив
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

российский флаг в Рыжовке был заминирован, могла быть смертельная провокация - спикер ВСУ

Обнаруженный на здании в Бижовке Сумской области российский флаг был заминирован. Речь идет о потенциальной смертоносной провокации со стороны российских диверсантов. В то же время село уже полностью контролируется Украиной.

Война •   •  7008 просмотра
российский флаг в Рыжовке был заминирован, могла быть смертельная провокация - спикер ВСУ