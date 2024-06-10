В этом году в Украине в 2,2 раза выросло количество дел о банкротстве - Опендатабот

С начала года уже 343 украинца подали на банкротство, что в 2,2 раза больше, чем в прошлом году. Об этом пишет УНН со ссылкой на платформу "Опендатабот".

Детали

Отмечается, что в течение прошлого года статус неплатежеспособных приобрели 575 человек, зато за последние пять месяцев уже 343 гражданина подали на банкротство.

Всего же за пять лет в Украине открылось почти две тысячи дел о банкротстве людей.

Согласно статистике, которую приводит "Опендатабот", наименьшее дел о банкротстве людей было открыто в 2019 году. Это был первый год, когда закон разрешил гражданам признавать себя неплатежеспособными через суд.

Тогда было открыто 22 дела о банкротстве людей. С тех пор количество людей, которые хотели признать себя неплатежеспособными, постоянно росло: в 8,3 раза за 2020 год и в 2,7 раза за 2021 год.

Около 60% предпринимателей имеют проблему с поиском квалифицированных работников - Минэкономики

Дополнение

Всего за все время было открыто 1 993 дела о банкротстве украинцев. Каждый второй банкрот – в возрасте от 25 до 45 лет: 58% или более 1,1 тыс. Треть банкротов старше 45 лет-38,3% или 764 человека. Меньше всего банкротов среди молодежи до 25 лет-лишь 3,7%.

Гендерное распределение оказалось почти равноценным. 54% всех банкротов – мужчины, а 46% – женщины.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения возросло количество закрытия бизнеса в юридической сфере и аграрных предприятий. Наибольшие же уровни закрытия бизнеса зафиксированы в Киеве и области, Днепропетровской, Львовской, а также Одесской, Запорожской и Киевской областях.