Около 60% предпринимателей имеют проблему с поиском квалифицированных работников - Минэкономики

Согласно опросу, проведенному Минэкономики в феврале-марте 2024 года, около 60% предпринимателей имеют проблемы с поиском квалифицированных кадров. Об этом пишет УНН со ссылкой на результаты опроса.

Детали

Отмечается, что в опросе приняли участие 3 175 респондентов из всех регионов Украины. Респондентами стали представители следующих отраслей:

сельское хозяйство;

Оптовая и розничная торговля;

услуги;

перерабатывающая промышленность;

образование;

здравоохранение.

В нашем опросе приняли участие 88% предприятий, в которых количество работников на превышает 200, то есть наша выборка-это срез мнений, в основном, малого и среднего бизнеса - заявили в Минэкономики.

Согласно опросу, 58% бизнесов назвали проблемой поиск квалифицированных работников, 42% – необходимое внешнее финансирование, 40% – безопасность бизнеса, 25% – конкуренцию и 24% – цепи поставок.

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Также работодатели, нанимающие сотрудников, указывают на нехватку кадров.

Так, примерно 41% респондентов сказали, что размер их команды остался на том же уровне после полномасштабного вторжения России в Украину. 5% сказали, что размер команды увеличился менее чем на 20%, и только 3% увеличились.

Несмотря на существенное сокращение рабочих мест и рост безработицы в течение 2022 – 2023 годов, работодатели, нанимающие работников, уже в 2024 году указывают на дефицит - говорят в Минэкономики.

Также, 43% опрошенных респондентов столкнулись с трудностями при заполнении вакансий в 2024 году, а 36% ожидают ухудшения ситуации с нехваткой квалифицированных кадров на рынке труда по завершению войны.

А впрочем, в Минэкономики подчеркивают, что сохранить текущий размер бизнеса в ближайшие два года планируют 68% респондентов.

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Напомним

Аналитики Bloomberg отметили, что мобилизация, которая необходима Украине для противостояния в войне против рф - подрывает производительность предприятий в тылу. Все больше предпринимателей сталкиваются с нехваткой рабочей силы на рынке труда.