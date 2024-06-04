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Близько 60% підприємців мають проблему з пошуком кваліфікованих працівників - Мінекономіки

Близько 60% підприємців мають проблему з пошуком кваліфікованих працівників - Мінекономіки

Київ • УНН

 • 16583 перегляди

Згідно з опитуванням Міністерства економіки, 58% підприємств в Україні стикаються з проблемами пошуку кваліфікованого персоналу, що вказує на брак кваліфікованих працівників на ринку праці.

Згідно з опитуванням, яке провело Мінекономіки у лютому-березні 2024 року, близько 60% підприємців мають проблеми з пошуком кваліфікованих кадрів. Про це пише УНН з посиланням на результати опитування.

Деталі

Зазначається, що в опитуванні взяли участь 3 175 респондентів з усіх регіонів України. Респондентами стали представники таких галузей: 

  • сільське господарство; 
  • оптова та роздрібна торгівля; 
  • послуги; 
  • переробна промисловість; 
  • освіта; 
  • охорона здоров'я. 

В нашому опитуванні взяли участь 88% підприємств, в яких кількість працівників не перевищує 200, тобто наша вибірка - це зріз думок, в основному, малого та середнього бізнесу

- заявили в Мінекономіки. 

Згідно з опитуванням, 58% бізнесів назвали проблемою пошук кваліфікованих працівників, 42% – необхідне зовнішнє фінансування, 40% – безпеку бізнесу, 25% – конкуренцію і 24% – ланцюги поставок.

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Також роботодавці, які наймають працівників, вказують на дефіцит кадрів. 

Так, приблизно 41% респондентів сказали, що розмір їх команди залишився на тому ж рівні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 5% сказали, що розмір команди збільшився менш ніж на 20%, і лише у 3% збільшилися.

Не зважаючи на істотне скорочення робочих місць і зростання безробіття протягом 2022 – 2023 років, роботодавці, які наймають працівників, уже у 2024 році вказують на дефіцит 

- кажуть у Мінекономіки. 

Також, 43% опитаних респондентів зіткнулися з труднощами при заповненні вакансій у 2024 році, а 36% очікують погіршення ситуації із нестачею кваліфікованих кадрів на ринку праці по завершенню війни.

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А втім, в Мінекономіки підкреслюють, що зберегти поточний розмір бізнесу в найближчі два роки планують 68% респондентів. 

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Нагадаємо

Аналітики Bloomberg зауважили, що мобілізація, яка необхідна Україні для протистояння у війні проти рф - підриває продуктивність підприємств у тилу. Все більше підприємців зустрічаються з дефіцитом робочої сили на ринку праці.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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