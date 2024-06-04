Близько 60% підприємців мають проблему з пошуком кваліфікованих працівників - Мінекономіки

Згідно з опитуванням, яке провело Мінекономіки у лютому-березні 2024 року, близько 60% підприємців мають проблеми з пошуком кваліфікованих кадрів. Про це пише УНН з посиланням на результати опитування.

Деталі

Зазначається, що в опитуванні взяли участь 3 175 респондентів з усіх регіонів України. Респондентами стали представники таких галузей:

сільське господарство;

оптова та роздрібна торгівля;

послуги;

переробна промисловість;

освіта;

охорона здоров'я.

В нашому опитуванні взяли участь 88% підприємств, в яких кількість працівників не перевищує 200, тобто наша вибірка - це зріз думок, в основному, малого та середнього бізнесу - заявили в Мінекономіки.

Згідно з опитуванням, 58% бізнесів назвали проблемою пошук кваліфікованих працівників, 42% – необхідне зовнішнє фінансування, 40% – безпеку бізнесу, 25% – конкуренцію і 24% – ланцюги поставок.

Бракує працівників: через мобілізацію у столичній підземці збільшать інтервали руху поїздів

Також роботодавці, які наймають працівників, вказують на дефіцит кадрів.

Так, приблизно 41% респондентів сказали, що розмір їх команди залишився на тому ж рівні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 5% сказали, що розмір команди збільшився менш ніж на 20%, і лише у 3% збільшилися.

Не зважаючи на істотне скорочення робочих місць і зростання безробіття протягом 2022 – 2023 років, роботодавці, які наймають працівників, уже у 2024 році вказують на дефіцит - кажуть у Мінекономіки.

Також, 43% опитаних респондентів зіткнулися з труднощами при заповненні вакансій у 2024 році, а 36% очікують погіршення ситуації із нестачею кваліфікованих кадрів на ринку праці по завершенню війни.

А втім, в Мінекономіки підкреслюють, що зберегти поточний розмір бізнесу в найближчі два роки планують 68% респондентів.

У Києві є дефіцит водіїв громадського транспорту, під загрозою і приватні транспортні підприємства

Нагадаємо

Аналітики Bloomberg зауважили, що мобілізація, яка необхідна Україні для протистояння у війні проти рф - підриває продуктивність підприємств у тилу. Все більше підприємців зустрічаються з дефіцитом робочої сили на ринку праці.