Цьогоріч в Україні у 2,2 раза зросла кількість справ про банкрутство - Опендатабот
Київ • УНН
За даними Верховного суду, за перші 5 місяців 2024 року 343 українців подали на банкрутство. Це у 2,2 раза більше, ніж минулого року.
Від початку року вже 343 українці подали на банкрутство, що у 2,2 раза більше, ніж минулого року. Про це пише УНН з посиланням на платформу "Опендатабот".
Деталі
Зазначається, що протягом минулого року статус неплатоспроможних набули 575 людей, натомість за останні п'ять місяців вже 343 громадяни подали на банкрутство.
Загалом же за п’ять років в Україні відкрилось майже дві тисячі справ про банкрутство людей.
Згідно зі статистикою, яку наводить "Опендатабот", найменше справ про банкрутство людей було відкрито у 2019 році. Це був перший рік, коли закон дозволив громадянам визнавати себе неплатоспроможними через суд.
Тоді було відкрито 22 справи про банкрутство людей. Відтоді кількість людей, які хотіли визнати себе неплатоспроможними, постійно зростала: у 8,3 раза за 2020 рік та у 2,7 раза за 2021 рік.
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Доповнення
Загалом за весь час було відкрито 1 993 справи про банкрутство українців. Кожен другий банкрут – у віці від 25 до 45 років: 58% або понад 1,1 тис. Третина банкрутів старша за 45 років – 38,3% або 764 людини. Найменше банкрутів серед молоді до 25 років – лише 3,7%.
Гендерний розподіл виявився майже рівноцінним. 54% усіх банкрутів – чоловіки, а 46% – жінки.
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