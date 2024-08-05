В первой половине 2024 года в Украине родилось 87 655 детей, что на 9% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года, согласно данным Министерства юстиции. Больше всего новорожденных и смертей зарегистрировано в Днепропетровской области и городе Киев.

Пишет УНН с ссылкой на данные Опендатабот.

Детали

В этом году рождаемость в Украине снизилась в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом, до полномасштабного вторжения: с 132 595 до 87 655 новорожденных. Больше всего детей родилось в Киеве (9 695), на Львовщине (7 923) и на Днепропетровщине (6 962), тогда как в прифронтовых Херсонской (221), Донецкой (702) и Луганской областях, где не было зарегистрировано ни одного рождения, эти показатели остаются низкими. сейчас на каждого новорожденного приходится трое умерших, свидетельством глубокого демографического кризиса.

По сравнению, в период 2018-2020 годов на одного ребенка приходилось двое умерших. Смертность также уменьшилась: за первое полугодие 2024 года умерло 250 972 человека, что на 1,4 раза меньше чем в 2021 году, когда этот показатель был выше из-за пандемии COVID-19 (349 041 умерший).

Меньше всего смертей зарегистрировано в Черновицкой области (5422), Херсонской (2334) и Донецкой (5753), а больше всего - в Днепропетровской (26 374), Харьковской (17 999) и в Киеве (17 449).

Напомним,

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович сообщала, что прошлый год стал чрезвычайно тревожным, потому что коэффициент прироста украинцев 0,9. Это чрезвычайно низкий коэффициент. Всего украинцев примерно 35 млн, что на 20 млн меньше чем было в 1991 году.