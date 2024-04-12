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В этом году правительство Нидерландов выделит 400 миллионов евро на поддержку Украины
Нидерланды выделят 400 миллионов евро на поддержку Украины в дополнение к более 2 миллиардам евро, уже зарезервированных на 2024 год.
Российские хакеры через почту Microsoft похитили переписку чиновников США - CISA
Российские хакеры воспользовались доступом к системе электронной почты Microsoft, чтобы похитить переписку между государственными служащими и учреждениями США.
Вьетнамскую миллиардершу приговорили к смертной казни за мошенничество на $12,46 млрд
Миллиардерша Труонг Ми Лан была приговорена вьетнамским судом к смертной казни за причастность к финансовым махинациям на сумму 12,46 миллиардов долларов США.
Украинские акробатки в Лас-Вегасе завоевали на международном турнире три медали
Украинские акробатки Карина Островская, Элина Козачанская и Алина Пугач завоевали золото в групповом упражнении на балансе среди женщин, серебро в упражнении на динамике и общую серебряную медаль на международном турнире в Лас-Вегасе, уступив Нидерландам.
российские БпЛА направляется в Николаевскую область
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины обнаружили беспилотник, который летит из Херсонской области в направлении Николаевской области в северо-западном направлении.
160 участников из почти сотни украинских университетов будут изучать ІТ-навыки на 10-недельном буткемпе - МОН
На второй сезон образовательного проекта "IT for Uni: Bootcamp" от Ассоциации "IT Ukraine" поступила 231 заявка из 40 городов Украины, и 160 участников из 93 университетов в течение 10 недель будут учиться у ведущих ІТ-экспертов, чтобы усовершенствовать навыки в сфере образовательных услуг, управления командой, маркетинга, диджитализации и международного сотрудничества.
Враг атакует: зафиксирована ракетная угроза в Днепропетровской и Запорожской областях
В Днепропетровской и Запорожской областях Украины объявлена воздушная тревога в связи с ракетной угрозой, о которой сообщили Воздушные Силы Украины.
На Киевщине пиротехники ГСЧС обезвредили боеголовку ракеты Х-101
Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям изъяли неразорвавшуюся боеголовку ракеты Х-101 в Вышгородском районе Киевской области, ликвидировав угрозу для местных жителей.
Сумщина: 4 жителя получили ранения в результате атаки рф
В Сумской области в течение суток российские оккупанты 36 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты, в результате чего в двух населенных пунктах произошло 157 взрывов и ранения получили 4 человека.
ВАКС избрал меры пресечения трем подозреваемым по делу о хищении 7,7 млн грн на техосмотре в Херсонской области
Детективы НАБУ разоблачили коррупционную схему присвоения 7,7 млн грн государственных средств, выделенных на проведение технического обследования поврежденной инфраструктуры Херсонской области, в связи с чем трем ее участникам избраны меры пресечения.