В этом году правительство Нидерландов выделит 400 миллионов евро на поддержку Украины

Нидерланды выделят 400 миллионов евро на поддержку Украины и повышение расходов на оборону. Об этом сообщает NU, передает УНН.

Детали

Нидерланды выделят 400 миллионов евро на поддержку Украины, которые добавляются к более чем двум миллиардам евро, которые уже были зарезервированы на 2024 год.

Уходящее в отставку правительство также уже выделило 1,5 миллиарда евро на поддержку военных нужд и реконструкции в Украине.

Также Нидерланды обязались достичь стандарта НАТО, увеличивая расходы на оборону до 2,15% в 2024 году, 2,05% в 2025 году и 2,22% в 2026 году.

Так как будущий кабинет должен гарантировать достижение согласованного стандарта НАТО для обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

Добавим

По информации, Нидерланды уже отправили в Киев товары военного назначения на общую сумму более 2,8 миллиарда евро.

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