В этом году поступило 1903 обращения о нарушении права на неприкосновенность частной жизни - Лубинец

В Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца в течение текущего года поступило 1 903 обращения по поводу нарушения права на неприкосновенность частной жизни. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Как отметил Лубинец, в зоне особого риска находятся родственники военнопленных и пропавших без вести, внутренне перемещенные лица и родители детей. Именно эти категории чаще всего становятся мишенью для мошенников и манипуляторов.

Незаконная обработка или утечка персональных данных могут привести к потере средств, краже личности, шантажу или другим преступлениям, а также попасть в руки врага