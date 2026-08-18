В этом году поступило 1903 обращения о нарушении права на неприкосновенность частной жизни - Лубинец
Киев • УНН
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о 1903 обращениях по поводу нарушения права на неприкосновенность частной жизни. В зоне риска — родственники военнопленных, переселенцы и родители детей.
В Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца в течение текущего года поступило 1 903 обращения по поводу нарушения права на неприкосновенность частной жизни. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.
Детали
Как отметил Лубинец, в зоне особого риска находятся родственники военнопленных и пропавших без вести, внутренне перемещенные лица и родители детей. Именно эти категории чаще всего становятся мишенью для мошенников и манипуляторов.
Незаконная обработка или утечка персональных данных могут привести к потере средств, краже личности, шантажу или другим преступлениям, а также попасть в руки врага
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