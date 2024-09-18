Instagram запроваджує нові функції приватності для підлітків

Компанія Meta Platforms оголосила про запуск нових налаштувань приватності та батьківського контролю для облікових записів Instagram користувачів віком до 18 років, щоб вирішити зростаючі проблеми щодо негативного впливу соціальних мереж, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

За словами компанії, усі призначені облікові записи в Instagram автоматично будуть переведені на "Підліткові облікові записи", які за замовчуванням будуть приватними. Користувачі таких облікових записів зможуть отримувати повідомлення та теги лише від тих, на кого вони підписані або з ким вже пов'язані, а налаштування щодо чутливого контенту будуть встановлені на максимально обмежений рівень.

Користувачі віком до 16 років зможуть змінювати налаштування лише за дозволом батьків. Батьки також отримають набір інструментів для моніторингу того, з ким їхні діти взаємодіють, та обмеження використання додатка.

Рішення Meta відбулося на фоні численних досліджень, які пов'язують використання соціальних мереж з підвищеним рівнем депресії, тривожності та проблемами з навчанням, особливо серед молодих користувачів.

Meta, TikTok компанії ByteDance і YouTube компанії Google вже стикаються з сотнями судових позовів, поданих від імені дітей та шкільних округів, стосовно залежності від соціальних мереж. Минулого року 33 штати США, включно з Каліфорнією та Нью-Йорком, подали до суду на компанію за те, що вона вводить в оману громадськість щодо небезпек своїх платформ.

Найбільші платформи, зокрема Facebook, Instagram і TikTok, дозволяють реєстрацію користувачів віком від 13 років.

Доповнення

Рішення Meta було ухвалено через три роки після того, як компанія відмовилася від розробки версії Instagram, призначеної для підлітків, під тиском законодавців та груп захисту прав, які висловлювали занепокоєння щодо безпеки.

У липні Сенат США просунув два законопроєкти про безпеку в інтернеті — "Акт про безпеку дітей в Інтернеті" та "Акт про захист приватності дітей і підлітків в Інтернеті", які зобов'язують соціальні мережі нести відповідальність за вплив своїх платформ на дітей і підлітків.

У межах оновлення користувачам Instagram віком до 18 років буде повідомлено про необхідність закривати додаток після 60 хвилин використання щодня. Також облікові записи матимуть режим "сну" за замовчуванням, який вимикатиме сповіщення на ніч.

Meta заявила, що облікові записи підлітків будуть активовані протягом 60 днів у США, Великій Британії, Канаді та Австралії, а в Європейському Союзі — пізніше цього року. Підлітки по всьому світу почнуть отримувати підліткові облікові записи з січня.

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