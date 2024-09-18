Компания Meta Platforms объявила о запуске новых настроек приватности и родительского контроля для учетных записей Instagram пользователей в возрасте до 18 лет, чтобы решить растущие проблемы относительно негативного влияния социальных сетей, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

По словам компании, все назначенные учетные записи в Instagram автоматически будут переведены на «Подростковые учетные записи», которые по умолчанию будут частными. Пользователи таких учетных записей смогут получать сообщения и теги только от тех, на кого они подписаны или с кем уже связаны, а настройки по чувствительному контенту будут установлены на максимально ограниченный уровень.

Пользователи в возрасте до 16 лет смогут менять настройки только с разрешения родителей. Родители также получат набор инструментов для мониторинга того, с кем их дети взаимодействуют, и ограничения использования приложения.

Решение Meta произошло на фоне многочисленных исследований, которые связывают использование социальных сетей с повышенным уровнем депрессии, тревожности и проблемами с обучением, особенно среди молодых пользователей.

Meta, TikTok компании ByteDance и YouTube компании Google уже сталкиваются с сотнями судебных исков, поданных от имени детей и школьных округов, относительно зависимости от социальных сетей. В прошлом году 33 штата США, включая Калифорнию и Нью-Йорк, подали в суд на компанию за то, что она вводит в заблуждение общественность относительно опасностей своих платформ.

Крупнейшие платформы, в частности Facebook, Instagram и TikTok, позволяют регистрацию пользователей в возрасте от 13 лет.

Дополнение

Решение Meta было принято через три года после того, как компания отказалась от разработки версии Instagram, предназначенной для подростков, под давлением законодателей и групп защиты прав, которые выражали обеспокоенность по поводу безопасности.

В июле Сенат США продвинул два законопроекта о безопасности в интернете - «Акт о безопасности детей в Интернете» и «Акт о защите приватности детей и подростков в Интернете», которые обязывают социальные сети нести ответственность за влияние своих платформ на детей и подростков.

В рамках обновления пользователям Instagram в возрасте до 18 лет будет сообщено о необходимости закрывать приложение после 60 минут использования ежедневно. Также учетные записи будут иметь режим «сна» по умолчанию, который будет выключать оповещения на ночь.

Meta заявила, что учетные записи подростков будут активированы в течение 60 дней в США, Великобритании, Канаде и Австралии, а в Европейском Союзе - позже в этом году. Подростки по всему миру начнут получать подростковые учетные записи с января.