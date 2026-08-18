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The Washington Post

1903 звернення про порушення права на приватність надійшло цього року - Лубінець

Київ • УНН

 • 1332 перегляди

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про 1903 звернення щодо порушення приватності. У зоні ризику - рідні військовополонених, переселенці та батьки дітей.

1903 звернення про порушення права на приватність надійшло цього року - Лубінець
Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

До Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця надійшло 1 903 звернення щодо порушення права на приватність впродовж поточного року. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Лубінець, у зоні особливого ризику - рідні військовополонених і зниклих безвісти, внутрішньо переміщені особи та батьки дітей. Саме ці категорії найчастіше стають мішенню для шахраїв і маніпуляторів.

Незаконна обробка чи витік персональних даних можуть призвести до втрати коштів, викрадення особи, шантажу чи інших злочинів, а також потрапити до рук ворога

 - йдеться в дописі.

Нагадаємо

Компанія Meta Platforms оголосила про запуск нових налаштувань приватності та батьківського контролю для облікових записів Instagram користувачів віком до 18 років, щоб вирішити зростаючі проблеми щодо негативного впливу соціальних мереж.

Євген Устименко

Суспільство