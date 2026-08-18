1903 звернення про порушення права на приватність надійшло цього року - Лубінець
Київ • УНН
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про 1903 звернення щодо порушення приватності. У зоні ризику - рідні військовополонених, переселенці та батьки дітей.
До Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця надійшло 1 903 звернення щодо порушення права на приватність впродовж поточного року. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.
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Як зазначив Лубінець, у зоні особливого ризику - рідні військовополонених і зниклих безвісти, внутрішньо переміщені особи та батьки дітей. Саме ці категорії найчастіше стають мішенню для шахраїв і маніпуляторів.
Незаконна обробка чи витік персональних даних можуть призвести до втрати коштів, викрадення особи, шантажу чи інших злочинів, а також потрапити до рук ворога
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