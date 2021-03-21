В Эстонии прошли акции протеста против карантина из-за пандемии

Цитата

“В Таллине на (улице) Лаагна теэ участники акции злонамеренно перекрыли в одном направлении две полосы из трех, — заявил Ильдой. — Другие транспортные средства могли проехать по третьей полосе, но препятствовать движению таким образом недопустимо”.

Детали

Попытки перекрыть дорожное движения имели место также в Пярну и Тарту. Кроме того, в Таллине на Певческом поле собрались около 100 человек без масок. Полиция приказала им разойтись, что они и сделали в течение 15 минут.

Полиция возбудила несколько административных дел в отношении организаторов и участников акций протеста на основании нарушения требований проведения общественных собраний, а также за игнорирование запрещающих сигналов светофора и другие нарушения правил дорожного движения.

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Ситуация с коронавирусом в Эстонии

За прошедшие сутки в Эстонии провели 7031 тест на коронавирус, из которых положительными оказались 1250 (17,7%). Общее количество инфицированных в стране достигло 94 028, с начала эпидемии умерли 780 человек. Средний уровень заболеваемости за последние две недели в республике составляет 1531,1 на 100 тыс. жителей. Вакцинация началась в Эстонии 27 декабря прошлого года, на данный момент две дозы вакцины получили 56946 человека.

В Эстонии с 11 марта власть ввела локдаун сроком на месяц из-за “британского” штамма коронавируса.

По распоряжению правительства, учебные заведения перевели на дистанционный режим. Также граждан попросили сохранять социальную дистанцию на улице и передвигаться компаниями не более двух человек. На время действия ограничений в Эстонии будут закрыты магазины, за исключением точек продажи товаров первой необходимости. Будут также закрыты предприятия общественного питания, спортзалы, бассейны и развлекательные учреждения.