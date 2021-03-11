В Естонії ввели локдаун через поширення нових штамів коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. В Естонії з 11 березня уряд ввів жорсткі обмеження, аби припинити розповсюдження британського штаму коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Естонську громадську телерадіомовну корпорацію.
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Для того, щоб зупинити розповсюдження коронавірусу, буде введено обмеження руху 2 + 2 на пересування в громадських відкритих просторах, а це означає, що до двох людей можуть пересуватися разом, дотримуючись відстані 2 метри від інших.
Навчальні заклади переводять на дистанційний режим, батькам не рекомендується водити дітей у садочки без особливої необхідності. Збиратися групами до 10 осіб на відкритому повітрі дозволено лише для богослужінь.
Будуть також закриті підприємства громадського харчування, спортзали, басейни і розважальні установи та деякі магазини.
Такий локдаун буде діяти до 11 квітня.
За даними ВООЗ, в Естонії зафіксували 78 973 випадки коронавірусу, 677 хворих померли, а 57 463 осіб одужали.
Нагадаємо
18 лютого в Естонії зафіксували перший випадок зараження південноафриканським штамом коронавірусу.
Парламент Фінляндії в понеділок схвалив закриття ресторанів і барів майже по всій країні через погіршення ситуації з коронавірусом.