Парламент Фінляндії погодив продовження локдауну у країні через COVID-19

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Парламент Фінляндії в понеділок схвалив закриття ресторанів і барів майже по всій країні через погіршення ситуації з коронавірусом. Рішення було прийнято на засіданні в понеділок, пише УНН з посиланням на Helsingin Sanomat.

Деталі

Ресторани, бари, кафе і нічні клуби будуть закриті в 15 регіонах країни на три тижні, починаючи з 9 березня, продавати їжу можна буде тільки на виніс. Вони продовжать працювати в звичайному режимі тільки в чотирьох регіонах, де епідеміологічна ситуація залишається нормальною і знаходиться на так званому базовому рівні.

Контекст

У Фінляндії з 8 березня оголосили локдаун (жорсткі карантинні заходи), які триватимуть до 28 березня. В рамках заходів, що вводяться на дистанційне навчання переведені учні середніх і старших шкіл, скасовано дозвільні заняття для дітей старше 12 років і дорослих, рекомендовано переведення співробітників на віддалену роботу.

З 1 березня в Фінляндії був знову введений режим надзвичайного стану. Ця ж міра вже застосовувалася навесні минулого року, НС минулого разу скасували у червні.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Фінляндії 60 904 випадки захворювання, 767 людей загинули.

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