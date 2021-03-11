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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 49788 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 69355 просмотра

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В Эстонии ввели локдаун через распространение новых штамов коронавируса

В Эстонии ввели локдаун через распространение новых штамов коронавируса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. В Эстонии с 11 марта правительство ввело жесткие ограничения, чтобы прекратить распространение новового штамма коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Эстонскую общественную телерадиовещательную корпорацию.

Детали

Для того, чтобы остановить распространение коронавируса, будет введено ограничение движения 2 + 2 на передвижение в общественных открытых пространствах, а это значит, что до двух человек могут передвигаться вместе, соблюдая расстояния 2 метра от других.

Учебные заведения переводят на дистанционный режим, родителям не рекомендуется водить детей в садики без особой необходимости. Собираться группами до 10 человек на открытом воздухе разрешено только для богослужений.

Будут также закрыты предприятия общественного питания, спортзалы, бассейны и развлекательные учреждения и некоторые магазины.

Такой локдаун будет действовать до 11 апреля.

По данным ВОЗ, в Эстонии зафиксировали 78 973 случаи коронавируса, 677 больных умерли, а 57 463 человека выздоровели.

Напомним

18 февраля в Эстонии зафиксировали первый случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса.

Парламент Финляндии в понедельник одобрил закрытие ресторанов и баров почти по всей стране из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

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